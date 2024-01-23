В Подмосковье за неделю устранили более 780 навалов мусора на контейнерных площадках

Пресс-служба ГУСТ МО
Более 780 мусорных навалов ликвидировали коммунальщики на контейнерных площадках Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона.
«За неделю ликвидировано было 786 навалов мусора в местах накопления бытовых отходов. В том числе в Красногорске порядок навели на 77 точках, в Наро-Фоминске — на 54, в Химках убрали 47 навалов, в Истре — 46, а в Мытищах — 41», — отмечается в сообщении.
Работа по наведению порядка на контейнерных площадках региона продолжается. Контролировать их состояние помогают камеры системы «Безопасный регион», благодаря которым инспекторы наблюдают за ситуацией в режиме реального времени.
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Лев Каштанов