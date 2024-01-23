В Подмосковье назвали лучшие округа по уборке снега

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
Округа, лучше всего справляющиеся с уборкой снега, назвали в Главном управлении содержания территорий Московской области по итогам ликвидации последствий снегопадов в период между 21 и 23 января, сообщает пресс-служба ведомства.
«Рейтинг возглавили Власиха и Звёздный городок, где коммунальщики выполнили 100 процентов заданий по ручной уборке. Второе место занял Егорьевск, де отработали 90% заданий, а третье — Химки с 86% выполненных заданий. В числе лидеров также Краснознаменск, Луховицы, Ступино и Дубна», — говорится в сообщении.
Ускорить уборку необходимо коммунальщикам Сергиево-Посадского округа, Лотошина, Шатуры и Дзержинского.
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