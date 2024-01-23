В Подмосковье коммунальные службы начали уборку территорий от снега

Фото: ГУСТ МО
Коммунальные службы Подмосковья приступили к уборке снега. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
С середины дня на территории Московской области зафиксированы снегопады. Во избежании появления потенциально опасных ситуаций на дорогах коммунальные службы незамедлительно принялись за уборку территорий.
Стоит отметить, что на сильно заснеженных территориях привлекается дополнительная техника и специалисты комплексной уборки.
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«Сейчас с капризами погоды борются более 14 тысяч специалистов по комплексной уборке. На линиях работают более 1 100 единиц уборочной техники. Процесс организовали в два цикла. Сначала очищаем входные группы, тротуары и дорожки вдоль домов, основной ход внутриквартальных проездов. После этого проводим противогололедную обработку», — поделилась руководитель ГУСТ МО в ранге министра Светлана Аипова.
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Мира Полтева