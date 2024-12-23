Подмосковная фармкомпания стала партнёром школьного научного конкурса

Фото: istockphoto.com/HiddenCatch
Компания «ПСК Фарма» из Московской области стала партнёром четвёртого сезона школьного научного конкурса «Знаешь? Научи!» и учредила свою номинацию «Дыхание — жизнь», посвящённую здоровью лёгких, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.
«В рамках собственной номинации мы предлагаем участникам разобраться в непростой, но крайне важной теме – болезни легких. Благодаря созданию конкурсных видео каждый школьник сможет уже сейчас внести вклад в масштабную работу по повышению осведомленности о профилактике, диагностике и лечении различных заболеваний органов дыхания», — отметила гендиректор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.Приём работ на конкурс стартовал 20 декабря и продолжится до 1 марта будущего года. В конкурсе, помимо номинации от «ПСК Фарма», есть также номинации от Роскосмоса, Росатома, Объединённой авиастроительной корпорации и ПАО «СИБУР-Холдинг».
Читайте также:
Ученица Физтех-лицея Имаева выиграла Международный конкурс в Турции
Подмосковные студенты вошли в число победителей проекта «Твой Ход»
Робототехники из Каширы завоевали призы областного конкурса «Шаг в будущее»
Лев Каштанов