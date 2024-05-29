Подмосковные волонтёры высадили деревья, подаренные Белгородской областью и Крымом

Фото: пресс-служба МИСК МО
Волонтёры Подмосковья высадили саженцы деревьев, подаренные Московской области на выставке-форуме «Россия» Белгородской областью и Крымом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций региона.
Одно из них – Шебекинский дуб. Это самое старое дерево, произрастающее на Белгородчине, символ стойкости и нерушимости.
Сейчас область находится под обстрелами ВСУ. Однако многие российские регионы поддерживают жителей не только словом, но и делом. На Белгородчину направляют караваны машин с гуманитарной помощью, стройматериалами и медикаментами. Людям предлагают временно разместиться на территории других регионов.
В марте Подмосковье приняло у себя около 400 детей и родителей из Белгорода. А недавно в регион приехали 15 юных спортсменов из этой области. Они продолжат тренироваться в Московской области до конца июня. В Мытищах и Серпухове занимаются порядка 70 белгородских ребят.
В знак благодарности и единения Белгородская область решила подарить каждому субъекту Федерации саженцы дуба, выращенные в Прохоровском питомнике. Это дерево, по их словам, такое же сильное и могучее, как и люди, живущие там.
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Сейчас область находится под обстрелами ВСУ. Однако многие российские регионы поддерживают жителей не только словом, но и делом. На Белгородчину направляют караваны машин с гуманитарной помощью, стройматериалами и медикаментами. Людям предлагают временно разместиться на территории других регионов.
В марте Подмосковье приняло у себя около 400 детей и родителей из Белгорода. А недавно в регион приехали 15 юных спортсменов из этой области. Они продолжат тренироваться в Московской области до конца июня. В Мытищах и Серпухове занимаются порядка 70 белгородских ребят.
В знак благодарности и единения Белгородская область решила подарить каждому субъекту Федерации саженцы дуба, выращенные в Прохоровском питомнике. Это дерево, по их словам, такое же сильное и могучее, как и люди, живущие там.
«Жители Белгородской области очень хотели, чтобы частица стойкого Белгородского края проросла во многих уголках России, в том числе и в Подмосковье. Поэтому передали нам саженец дуба. Мы решили посадить его напротив Дома правительства Московской области», – сказала волонтёр из Реутова Софья Шинкарёва.Еще одно дерево - Крымская сосна. Его Подмосковью подарили в качестве символа дружбы в рамках акции «Русская весна. 10 лет вместе», которая проходила на выставке-форуме «Россия» 18 марта. Саженец выращен в питомнике «Белогорское лесное хозяйство» из семян, заготовленных в лучших насаждениях полуострова.
«В выставке участвуют все регионы, в том числе, Крым. Я бывал на полуострове. Мне он очень понравился своей красотой, интересными местами. Там живут очень хорошие люди. Сегодня вместе с друзьями я приехал посадить частичку Крыма в Подмосковье – местную сосну», – поделился волонтёр из Жуковского Максим Холин.Растение ещё называют сосной Палласа, оно занесено в Красную книгу России. Принято считать, что дерево может жить до 600 лет.
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Лора Луганская