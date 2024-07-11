Подмосковная команда вошла в число победителей конкурса «Это у нас семейное»

Фото: пресс-служба конкурса «Это у нас семейное»
Итоги конкурса «Это у нас семейное» подвели в мастерской управления «Сенеж» на территории городского округа Солнечногорск, финальные испытания проводились 8 июля. В число 32 команд-победителей вошли представители Московской области, сообщает пресс-служба конкурса.
«Всего в финале победили 32 команды, в составе которых 227 человек. От Подмосковья победителями стала семья Журавлёвых. Все победители получили на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Эти деньги можно потратить на покупку дома или квартиры, а также на ипотеку», — говорится в сообщении.Кроме того, все 300 семейных команд, вышедших в финал, получили в награду путешествие по стране.
Финалистов и победителей конкурса поздравили первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, зампред правительства России Татьяна Голикова, а также уполномоченный при президенте России по правам ребенка, член Наблюдательного совета конкурса Мария Львова-Белова и ректор президентской академии, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.
Отмечается, что конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом платформы «Россия – страна возможностей». Заявки на участие в нём подали более 570 тысяч человек в составе более 102 тысяч семейных команд.
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Лев Каштанов