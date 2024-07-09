В России стартовал приём заявок на соискание награды «Знание.Премия»

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Четвёртый сезон главной премии страны в области просвещения запустило российское общество «Знание», заявки на соискание премии принимаются до 30 сентября, сообщает пресс-служба «Знания».
«Заявки принимаются в девятнадцати номинациях, в том числе — в номинации «За вклад в сохранение семейных ценностей», приуроченной к Году семьи», — говорится в сообщении.Премия была учреждена в 2021 году, её задача — отмечать достижения популяризаторов науки, общественных деятелей, авторов, блогеров, лекторов, а также организаций и просветительских проектов.
Заявку на участие можно подать онлайн — через сайт премии. Там же размещена подробная информация об условиях участия, критериях отбора и этапах проведения конкурса.
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