Подмосковный школьник победил на крупнейшем в России конкурсе по разработке игр

Фото: пресс-служба конкурса «Начни игру»
Ученик 8 класса звенигородской школы «КвантУм» Михаил Шкурко стал победителем геймджема, то есть соревнования по скоростной разработке игр, который проводился в рамках всероссийского конкурса «Начни игру», сообщает пресс-служба конкурса.
«Михаил Шкурко одержал победу в составе команды GameCrafters в номинации «Лучший визуальный стиль» за игру «Улитка и магия», — отмечается в сообщении.Темой геймджема стали полезные игры: за 72 часа разработчики должны были создать продукт, передающий знания или помогающий освоить какой-либо навык. В частности, «Улитка и магия» помогает игроку научиться вслепую печатать на клавиатуре.
Геймджем конкурса «Начни игру» стал крупнейшим в России, в нём приняли участие более полутора тысяч человек.
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