В округе Балашиха открыли лесопожарную станцию

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Новую лесопожарную станцию открыли на территории Ногинского лесничества в городском округе Балашиха, она позволит оперативно тушить возгорания, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Поддержка губернатора Московской области Андрея Воробьёва, Московской областной Думы и городской администрации Балашихи позволила нам сегодня открыть новую лесопожарную станцию на территории одного из самых горимых городских округов Подмосковья», — сказал глава регионального Комлесхоза Евгений Агулов.Он добавил, что это 28-я лесопожарная станция в Московской области. Она оснащена современной техникой и всем необходимым оборудованием для профилактики и тушения лесных пожаров, а также обеспечена транспортом и средствами связи.
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