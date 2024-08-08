Подмосковная прокуратура помогла окончательно решить проблему обманутых дольщиков

Фото: пресс-служба прокуратуры МО
Благодаря прокурорскому вмешательству в Московской области был окончательно решён вопрос с обманутыми дольщиками. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области по итогам подведения итогов работы за первое полугодие 2024-го.
«Прокурорское вмешательство способствовало окончательному решению вопроса с обманутыми дольщиками. Последний проблемный ввели в эксплуатацию в Одинцовском городском округе в апреле этого года», – отметили в надзорном ведомстве.В ходе надзорного сопровождения 14 нацпроектов прокуроры помогли завершить строительство многоквартирного жилого дома для переселения граждан из аварийного жилья. Также благодаря им подрядные организации устранили строительные недостатки на 22 объектах образования, здравоохранения и культуры.
В жилищно-коммунальном комплексе особое внимание уделяли укреплению платёжной дисциплины и погашению задолженности за потреблённые ресурсы.
«Итогом такой работы стало сокращение суммарной задолженности более чем на 6,8 млрд рублей», – говорится в сообщении.Мерами прокурорского реагирования погашена задолженность за топливно-энергетические ресурсы на 450 млн рублей.
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Лора Луганская