Подмосковная школьница победила на федеральном конкурсе «Высший пилотаж»

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
«Заслуженная победа досталась Алёне благодаря ее исследовательской работе «Мониторинг эффективности приживаемости сеянцев хвойных растений при весенних и осенних посадках», — отмечается в сообщении.
Победа на конкурсе «Высший пилотаж» — не первая в активе Алёны. Ранее она стала лучшей в номинации «Лесоведение и лесоводство» на региональном этапе юниорского конкурса «Подрост». Алёна Михеева является ученицей школьного лесничества «Дубрава», работающего при её школе.
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