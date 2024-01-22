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Узнать о здоровье родных в подмосковных больницах теперь можно по номеру «122»

22 января 2024, 14:58
Фото: пресс-служба Центра по приёму и обработке вызовов 112

Фото: пресс-служба Центра по приёму и обработке вызовов 112

В Подмосковье по номеру «122» запустили оповещение родственников о состоянии пациентов стационаров региона. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

«Мы запустили в 49 стационарах информирование родственников пациентов, которые проходят там лечение. Получить информацию о здоровье родственника можно, позвонив по номеру «122» и оставив заявку. Сотрудник больницы или лечащий врач сам свяжется со звонившим и ответит на интересующие его вопросы», – пояснила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
Как сказали в министерстве, если заявка будет оформлена до 11 часов, информацию предоставят до 20 часов того же дня. Если она оставлена после 11 или в выходной день, это сделают до 20 часов следующего рабочего дня.

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Нутрициолог раскрыла, как с помощью рулетки выявить ожирение
Нутрициолог Коробейникова: талия больше 80 сантиметров говорит об ожирении
22 января 2024, 16:02

Фото: IStock/Cunaplus_M.Faba

В 2022 году в России было выявлено более 419 тысяч новых случаев ожирения. Об этом свидетельствуют данные из сборника Росстата «Здравоохранение в России-2023». В 2020 году врачи поставили 372 тысячи таких диагнозов, в 2021 году — 383 тысячи.
Нутрициолог и автор курса по похудению «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова назвала ожирение – глобальной проблемой современности. В беседе с «Радио 1» она напомнила, что при излишнем весе появляется риск развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Специалист рассказала, что выявить проблему на ранней стадии можно и в домашних условиях.
«Чтобы понять, нужно ли волноваться, нужно измерить свою талию. Это могут сделать все. Если окружность талии у женщин более 80 сантиметров, а у мужчин – более 94-95, то это уже центральный (абдоминальный) тип ожирения. Этот фактор уже указывает на риск развития всевозможных заболеваний», — отметила Жанна Коробейникова.
Эксперт также напомнила, что нередко человек набирает вес, так как его окружают люди с такой же проблемой.
«Если рядом с нами всё время находятся люди с лишним, с избыточным весом, для нас это становится нормой. Особенно часто это происходят в семьях, где дети видят, как питаются их родители. Если взрослый человек не питается полезной пищей, нельзя этого требовать от ребёнка. Важно быть примером. И важно помнить, что никого нельзя поменять, надо начинать всегда с себя», — заключила нутрициолог.
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#ожирение
#питание
#здоровье
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Нутрициолог призвала россиян не отказываться от хлеба
Нутрициолог Кузина: полный отказ от хлеба чреват дефицитом витаминов
22 января 2024, 15:16

Фото: istock / gpointstudio

Исключение хлеба из рациона питания чревато дефицитом полезных веществ. Об этом предупредила нутрициолог Екатерина Кузина в беседе с изданием aif.ru.
Кузина отметила, что врачи часто советуют уменьшить потребление мучных изделий из-за их калорийности. По словам эксперта, полный отказ от хлеба грозит дефицитом витаминов и микроэлементов.

Врач пояснила, что вместе с хлебом человек получается витамины группы В, которые нужны для нормальной работы нервной и сердечно-сосудистой систем, витамин Е, а также магний, калий, фосфор, хлор, кобальт, железо иванадий. Она отметила, что некоторые веществу лучше усваиваются именно из хлеба.

«Не случайно ведь хлеб включен в национальные рекомендации по питанию всех развитых стран. А Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять его не менее 25 граммов в сутки», — заключила специалист.
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#врачи
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#витамины
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110-летняя женщина назвала свои простые секреты долголетия
110-летняя американка назвала секретом долголетия семичасовой сон
22 января 2024, 14:04

Фото: istock / shironosov

В США 110-летняя женщина отпраздновала день рождения в кругу семьи и рассказала про свой секрет долголетия. Долгожительница назвала семичасовой сон и отказ от вредных привычек своим рецептом долгой жизни. Об этом пишет Chattanooga Times Free Press.

Тельма Мэй Кирби Литтл, проживающая в населенном пункте Флинстоун, штат Джорджия 17 числа отметила юбилей. Именинница живет в окружении родственников, которые проживают во Флинстоуне и его округе. У американки четверо детей, семь внуков, 14 правнуков и десять праправнуков.

Сама женщина отказалась общаться с прессой, но ее внучка рассказала о секретах долголетия бабушки.

«Вот, что она всегда говорила: «Не пей спиртного, не кури, спи по семь часов. И не беспокойся по пустякам. Ни о чем не волнуйся», — цитирует долгожительницу Джина Дерриберри.
Ранее Эксперты развеяли популярные мифы об алкоголе и похмелье. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сон
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#возраст
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Daily Mail: Эксперты развеяли популярные мифы об алкоголе и похмелье
22 января 2024, 12:24

Фото: istock / yacobchuk

Врач-диетолог Дуэйн Меллор и профессор нейропсихофармакологии Имперского колледжа Лондона Дэвид Натт опровергли распространенные мифы о похмелье и алкоголе, их слова приводит Daily Mail.

Эксперты заявили, что на тяжесть опьянения и похмелья влияет только количество выпитого, а не какая-то еда или порядок употребления напитков.

«Смешивание разных видов алкоголя лишь повышает риск получить наутро похмелье. Просто становится проще потерять контроль, выпить больше обычного и сильнее опьянеть», — пояснил Натт.
Меллор добавил, что популярным мифом является то, что если перед застольем съесть что-то жирное, это поможет оставаться трезвым дольше. Однако, как утверждает диетолог, при употреблении жиров алкоголь медленнее всасывается в кровь, но он все равно туда поступит, и печени нужно будет его вывести. Диетолог отметил, что съесть что-то нужно, так как пить на голодный желудок не рекомендуется.

Также вредно бороться с похмельем с помощью пива или другого алкоголя, заявил Меллор. Эксперт отметил, что человеку может казаться, что ему лучше, но по факту он пьянеет, а организм все также испытает нагрузку из-за обезвоживания и необходимости выводить токсичные вещества.

Натт же указал на правдивые утверждения о спиртных напитках. Похмелье после шампанского действительного является самым сильным, а чередования алкоголя и воды поможет на утро чувствовать себя лучше.

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#эксперт
#алкоголь
#кровь
#врач
#диетолог
#еда
#контроль
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В Подмосковье дети с РПП могут получить медицинскую помощь в областном центре
22 января 2024, 12:01

Фото: istockphoto / Maya23K

Медпомощь детям с расстройствами пищевого поведения теперь оказывают в областном центре охраны материнства и детства. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Медицинскую помощь при расстройстве пищевого поведения оказывают в психоневрологическом отделении Московского областного центра охраны материнства и детства.

«Расстройство пищевого поведения – комплексное психическое нарушение, которое отказывает колоссальное влияние на здоровье, тем более детского организма. Самостоятельно справиться с заболеванием фактически невозможно. В отделении теперь оказывается стационарная медпомощь пациентам с нервной анорексией и булимией. Отделение рассчитано на 5 коек и оборудовано современной медтехникой, в том числе с возможностью оказания реанимационной помощи при тяжелых состояниях», — отметил врач-психиатр Рустам Бексултанов.

Он также добавил, что если родители начали замечать изменения в поведения и критическое снижение веса у ребенка следует сразу же обращаться к специалистам, так как расстройство пищевого поведения может привести к необратимым последствиям, в том числе летальному исходу.

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Подмосковные врачи спасли жизнь девочки, перерезавшей артерию стеклом
22 января 2024, 11:35

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства спасли девочку, перерезавшую артерию о разбившуюся стеклянную дверь. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой потупил шестилетний ребёнок с многочисленными колото-резаными ранами правой руки, повреждением плечевой артерии, локтевого и срединного нервов. Выяснилось, что малышка ударилась о стеклянную дверь в квартире. Стекло разбилось, и осколки повредили девочке руку. Отец вызвал скорую помощь и прижал руками артерию дочери выше повреждения. Так ему удалось остановить кровотечение.

После поступления в больницу ребёнка сразу прооперировали.
«С помощью специального микроскопа мы наложили шов на плечевую артерию, локтевой и срединный нервы. Сейчас нарушения кровоснабжения руки нет, кровоток восстановлен. Своевременная помощь и слаженная работа команды травматологов и анестезиологов-реаниматологов позволили не только спасти жизнь ребёнку, но и восстановить функции руки», – рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии, травматолог-ортопед Виталий Терлецкий.

Сейчас девочка уже выписана. Теперь ей предстоит пройти реабилитацию.

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#минздрав мо
#подмосковье
#московская область
#ребёнок
#операция
#хирург
#врачи
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Росстат назвал количество новых случаев ожирения в России
Росстат; В 2022 году в России зафиксировано 419 тысяч случаев ожирения
22 января 2024, 09:07

Фото: istockphoto/Cunaplus_M.Faba

За 2022 год в России было зарегистрировано 419 тысяч новых случаев ожирения среди граждан. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Росстата.
Рост числа случаев ожирения за год превысил 10%, как указано в сборнике ведомства «Здравоохранение в России-2023» (он издаётся один раз в два года). При этом, в том же сборнике приведены цифры, свидетельствующие об увеличении количества людей в стране, которые начали заниматься спортом и физкультурой. Что касается ожирения, то в 2020 году медики поставили 372 тысячи таких диагнозов. В 2022 году проблемы с лишним весом на медицинском уровне испытывали уже 383 тысячи человек.

Беспокоит динамика роста числа ожирений среди детей. Так, в 2010 году такой диагноз был поставлен 69 тысячам россиян в возрасте до 14 лет, в 2015 году их было уже около 93 тысяч, а к 2022 году количество детей и подростков с ожирением возросло до 108 тысяч. То же относится и к молодым людям от 15 до 18 лет. В 2010 году ожирением среди этой возрастной категории граждан страдали 21 тысяча человек. В 2022 году их количество возросло почти вдвое — до 40 тысяч.

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#здравоохранение
#человек
#рост
#диагноз
#медики
#ожирение
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Стоматолог Кадькалова предупредила, чем опасно игнорирование зубной боли
Врач Кадькалова: Игнорирование зубной боли может привести к флюсу
22 января 2024, 08:29

Фото: iStock/Yana Tikhonova

Стоматолог Наталья Кадькалова предупредила, чем может быть опасно игнорирование зубной боли. Об этом пишет Sputnik.
По словам специалиста, при регулярной резкой боли во время употребления горячей или холодной еды и напитков необходимо срочно обратиться к стоматологу. Она пояснила, что такие симптомы могут говорить о пульпите.

Поход к врачу также не стоит откладывать тем, кого беспокоят зубные боли по ночам или неприятные ощущения при надкусывании пищи.

«Если терпеть и не лечиться, то инфекция уйдет за пределы зуба и возникнет флюс», — цитирует издание слова собеседницы.

Кадькалова подчеркнула важность регулярного осмотра у стоматолога и тщательной гигиены ротовой полости.

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#вред
#симптомы
#врач
#зубы
#стоматолог
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Сексолог перечислила способы получения удовольствие от анального секса
FJ: Сексолог Мур назвала способы получения удовольствие от анального секса
22 января 2024, 07:31

Фото: istock / kicsiicsi

Чтобы анальный секс принес удовольствие, необходимо грамотно подготовиться к процессу. Об этом заявила сертифицированный сексолог Алия Мур в беседе с изданием Fashion Journal.
Во время занятия анальным сексом Мур призвала обязательно использовать презервативы, так как при этом виде интима опасность заражения венерическими заболеваниями или инфекциями мочевыводящих путей повышается. Кроме того, необходимо запастись смазкой. Она предупредила, что лубрикант на водной основе быстро высыхают, на масляной держатся дольше, но может повредить презерватив.

Эксперт также предупредила, что анальный секс часто может вызывать болезненные ощущения, которые появляются из-за напряжения мышц сфинктера. Мур порекомендовала при первичном проникновении сделать глубокий выдох, так как это поможет расслабить мышцы ануса. Если это не помогает и боль не проходит, нужно остановиться и подождать или попробовать в другой раз, пояснила сексолог.

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