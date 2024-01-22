Узнать о здоровье родных в подмосковных больницах теперь можно по номеру «122»

Фото: пресс-служба Центра по приёму и обработке вызовов 112
В Подмосковье по номеру «122» запустили оповещение родственников о состоянии пациентов стационаров региона. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
«Мы запустили в 49 стационарах информирование родственников пациентов, которые проходят там лечение. Получить информацию о здоровье родственника можно, позвонив по номеру «122» и оставив заявку. Сотрудник больницы или лечащий врач сам свяжется со звонившим и ответит на интересующие его вопросы», – пояснила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.Как сказали в министерстве, если заявка будет оформлена до 11 часов, информацию предоставят до 20 часов того же дня. Если она оставлена после 11 или в выходной день, это сделают до 20 часов следующего рабочего дня.
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Лора Луганская