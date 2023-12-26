Подмосковная «Система-112» приняла в 2023 году более 12,5 млн вызовов

Операторы «Системы-112» обработали в уходящем году более 12,5 млн вызовов от жителей и гостей Подмосковья. Такие данные привели в пресс-службе Центра по приёму и обработке вызовов.
«Каждый день в среднем принималось по 35 тыс обращений. Почти половина звонков требовала реагирования экстренных служб. Больше всего обращений пришлось на скорую помощь – 71% вызовов, 22% – на полицию и ГИБДД. Остальные вызовы относились к газовой службе, пожарной охране и другим службам», – говорится в сообщении.С начала года большинство заявителей обращались на номер «112» с помощью телефонного звонка – около 11,5 млн. СМС-сообщения оправили порядка 20 тыс раз. Ещё 10 тыс обращений поступило через мобильное приложение «112 МО» и около 9 тыс – с помощью ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». Обратиться в «Систему-112» Московской области можно и через чат-бота.
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Лора Луганская