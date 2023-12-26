Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли женщину из горящего дома в Монино

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли женщину из горящего дома. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили жильцы многоквартирного дома в Щелкове, которые сообщили о пожаре на первом этаже. Пламя охватило входные двери, деревянные стены и потолок, едкий дым от него распространился уже по смежным помещениям и на верхние этажи.
Стоит отметить, что данному возгоранию было присвоен сложности 1 БИС. Сотрудники противопожарной службы смогли устранить пожар за два часа.
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«Прибыв по указанному адресу, огнеборцы сформировали звенья газодымозащитной службы, провели разведку очага возгорания и поиск пострадавших. С верхних этажей специалисты эвакуировали 25 человек, в том числе двоих детей. В одной из комнат на первом этаже пожарные обнаружили 33-летнюю женщину, которая из-за сильного задымления не смогла самостоятельно покинуть здание. Огнеборцы надели на пострадавшую спасательное устройство, подключенное к дыхательному аппарату, вывели её на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи.<…> », — отметил начальник ПСЧ-277 Сергей Примеров.
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Мира Полтева