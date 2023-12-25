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Подмосковная «Система-112» в праздники будет работать в усиленном режиме

25 декабря 2023, 16:29
Фото: пресс-служба Центра по приёму и обработке вызовов 112

Фото: пресс-служба Центра по приёму и обработке вызовов 112

«Система-112» Московской области в период новогодних праздников будет работать в усиленном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Центра по приёму и обработке вызовов 112.
«Зимой количество вызовов значительно возрастает. Если летом на номер 112 поступает порядка 30 тыс обращений в сутки, то в зимнее время их число увеличивается до 50 тыс. В праздничные дни растёт количество вызовов, связанных со взрывами петард и фейерверков, так как неосторожное обращение с пиротехникой часто приводит к травмам», – отметили в пресс-службе.
Жителей Московской области попросили быть осторожнее, соблюдать правила безопасности, а в экстренной ситуации звонить по телефону 112.


В пресс-службе подчеркнули, что, несмотря на нагрузку, ни один вызов не остаётся не принятым.

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