Сотрудники «Мособлпожспас» провели профилактические беседы с рыбаками

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» рекомендовали рыбакам воздержаться от выхода на лед в оттепель. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Профилактические рейды были приведены сотрудниками службы на водоемах городских округов Шаховская и Клин.
Также в ведомстве также подчеркнули, что стоит полностью отказаться от посещения водных объектов в период оттепелей.
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«Работники противопожарно-спасательной службы предупредили население о том, что лед в эти дни начинает интенсивно таять, поэтому риск провалиться в холодную воду существенно увеличился. Спасатели посоветовали любителям зимних развлечений не пренебрегать мерами безопасности, чтобы избежать несчастных случаев. <…> Также напомнили о способах самоспасения при провале под лед и разъяснили порядок оказания помощи человеку, угодившему в ледяную полынью», — отметил замачальника территориального управления Андрей Образцов.
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Мира Полтева