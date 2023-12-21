Спасатель из Подмосковьпомог водителю легковушки, съехавшей в кювет

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Спасатель ГКУ МО «Мособлпожспас» в свой выходной оказал помощь водителю легковушки, съехавшей в кювет. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
На Таракановском шоссе возле деревни Сергеевка городского округа Солнечногорск произошло дорожно-транспортном происшествие, в котором легкового автомобиля Hyundai съехал с автотрассы в заснеженный кювет.
Стоит отметить, что сотрудник Мособлпожспаса ехал домой после дежурной смены, когда стал свидетелем происшествия.
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«Оказавшись первым на месте происшествия, спасатель Сергей Земляков оценил обстановку и убедился, что женщина не пострадала и не заблокирована в салоне машины. Работник подразделения вдвоём с водителем большегруза, который тоже пришёл выручку попавшей в беду автомобилистке, с помощью буксировочного троса вытащили легковушку на дорогу. Медицинская помощь женщине не понадобилась», — поделился заместитель начальника ПСЧ-267 Сергей Яшин.
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Мира Полтева