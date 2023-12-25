В Сергиевом Посаде из вентиляции жилого дома достали галку

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники Мособлпожспаса освободили галку, застрявшую в вентиляционной шахте многоквартирного жилого дома. Инцидент произошёл в Сергиево-Посадском городском округе, сообщили в пресс-службе ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили жители, услышавшие крик и хлопанье крыльев испуганной птицы за ревизионным люком. Самостоятельно вызволить пленницу хозяева квартиры не смогли.
По его словам, убедившись, что птица не получила повреждений, специалисты выпустили её на волю.
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«Работники противопожарно-спасательной службы выехали по указанному адресу, а собственники жилья тем временем открыли дверцу люка. Птица, вырвавшись из заточения, стала метаться по ванной комнате. Спасатели аккуратно поймали пернатую гостью с сине-чёрным опереньем. Она оказалась обыкновенной галкой», – рассказал замначальника пожарно-спасательной части Сергей Шумов.
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Лора Луганская