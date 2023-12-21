Подмосковные спасатели приняли участие в областной тренировке по эвакуации

Фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»
Пожарные и спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в областной тренировке по эвакуации, сообщила пресс-служба ведомства.
Учебные эвакуации на объектах с массовым пребыванием людей провели работники Московской областной противопожарно-спасательной службы совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы.
Кроме этого, в рамках тренировки специалисты проверили работоспособность систем оповещения о пожаре, состояние эвакуационных выходов и наличие первичных средств пожаротушения.
Стоит отметить, что все работники служб в рамках таких тренировок помогают обучить персонал учреждений навыкам спасения и эвакуации людей в случае возникновения нештатной ситуации и правильному взаимодействию с экстренными службами
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«По сценарию учений в детских садах, школах, больницах и других объектах с массовым пребыванием людей сработали системы оповещения. Услышав сигналы тревоги, участники тренировок вызвали экстренные службы, а затем покинули здания по основным и запасным выходам.<…>После ликвидации условных возгораний огнеборцы провели с персоналом учреждений противопожарный инструктаж и разобрали распространённые ошибки, допускаемые во время тренировок <…>», — отметил заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Прокопюк.
Стоит отметить, что все работники служб в рамках таких тренировок помогают обучить персонал учреждений навыкам спасения и эвакуации людей в случае возникновения нештатной ситуации и правильному взаимодействию с экстренными службами
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Мира Полтева