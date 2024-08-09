Подмосковная система «Безопасный регион» выявила в июле 2 тыс. незаконных граффити

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Камеры системы «Безопасный регион» зафиксировали в июле на территории Подмосковья около 2 тыс. вандальных надписей. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Наше ведомство регулярно проводит мониторинг содержания внешнего вида домов и нежилых объектов. В этом помогают камеры «Безопасного региона», установленные во всех муниципалитетах области. Только за июль сотрудники управляющих компаний устранили около 2 тыс. незаконных граффити», – рассказал замминистра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Алексей Семёнов.Он назвал несанкционированные надписи и рисунки одной из серьёзных проблем.
По данным Минчистоты, в число антилидеров по числу выявленных ИИ вандальных надписей вошли городские округа Подольск, Красногорск, Одинцово и Серпухов.
В ведомстве напомнили, что надписи и рисунки, размещённые в местах, не согласованных с администрацией городского округа, считаются незаконными. За это возможно привлечение к административной ответственности.
При обнаружении несанкционированных граффити нужно обращаться в свою управляющую компанию или в администрацию муниципалитета. Ответственные службы должны немедленно устранить надписи.
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Лора Луганская