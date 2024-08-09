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Подмосковная система «Безопасный регион» выявила в июле 2 тыс. незаконных граффити

Система «Безопасный регион» выявила в июле 2 тыс. незаконных граффити
09 августа 2024, 21:17
Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

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Камеры системы «Безопасный регион» зафиксировали в июле на территории Подмосковья около 2 тыс. вандальных надписей. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Наше ведомство регулярно проводит мониторинг содержания внешнего вида домов и нежилых объектов. В этом помогают камеры «Безопасного региона», установленные во всех муниципалитетах области. Только за июль сотрудники управляющих компаний устранили около 2 тыс. незаконных граффити», – рассказал замминистра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Алексей Семёнов.
Он назвал несанкционированные надписи и рисунки одной из серьёзных проблем.



По данным Минчистоты, в число антилидеров по числу выявленных ИИ вандальных надписей вошли городские округа Подольск, Красногорск, Одинцово и Серпухов.

В ведомстве напомнили, что надписи и рисунки, размещённые в местах, не согласованных с администрацией городского округа, считаются незаконными. За это возможно привлечение к административной ответственности.

При обнаружении несанкционированных граффити нужно обращаться в свою управляющую компанию или в администрацию муниципалитета. Ответственные службы должны немедленно устранить надписи.

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#подмосковье
#московская область
#минчистоты
#безопасный регион
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#граффити
#управляющая компания
Жителей Подмосковья пригласили побороться за призы конкурса «ТопБЛОГ»
09 августа 2024, 21:08

Фото: пресс-служба проекта «ТопБЛОГ»

Проект «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» запускает конкурс «Спецноминации 2.0», сообщили в пресс-службе проекта. Жители Московской области могут продвинуть свои блоги на федеральной площадке, получить полезные подарки и профессиональное развитие.
Всероссийский образовательный проект «ТопБЛОГ» – первый в стране образовательный проект для авторов контента. Он реализуется в рамках нацпроекта «Образование», заявку можно подать на сайте до сентября.

«ТопБЛОГ» помогает участникам построить карьеру в медиаиндустрии, научиться работать с аудиторией в соцсетях. За три сезона он объединил более 150 тыс. блогеров из 89 регионов.
«Призовой фонд конкурса «Спецноминации» в этом году превышает 15 млн рублей. Каждую из тематик 12 спецнальных номинаций сопроводит крупный партнёр. Блогинг становится неотъемлемой частью социальной, политической, производственной жизни общества, а социальный блогинг помогает поддерживать традиционные ценности, нести идеи доброты и созидания», – подчеркнул исполнительный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
Жители Московской области активно участвуют в проекте с 2020 года. Участниками первых трёх сезонов стали 4783 жителя региона, 11 из них вошли в число победителей конкурса для авторов полезного контента. В текущем году 1007 жителей региона уже подали заявки в образовательную программу «Медиалаборатория» проекта «ТопБЛОГ».

Теперь для всех жителей Московской области также открыта возможность участвовать в конкурсе «Спецноминации 2.0».

Победители этого трека будут приглашены на Всероссийский медиафорум, где познакомятся с экспертами проекта, лидерами медиаиндустрии и популярными блогерами, найдут единомышленников, продвинут свой блог на федеральной площадке.

Новости о проекте можно найти на сайте, а также в соцсетях проекта «ВКонтакте» и Telegram.

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#подмосковье
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#московская область
#блогер
#приз
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Нюша, Мари Краймбрери и Ёлка: в саду «Эрмитаж» пройдет самое музыкальное событие лета Вельвет Фест
18 августа в саду «Эрмитаж» пройдет Вельвет Фест
09 августа 2024, 20:06

Фото: Вельвет Фест

Масштабный праздник музыки и фестиваль для всей семьи Вельвет Фест пройдет 18 августа в 14:00 в саду «Эрмитаж».
Событие посвящено 20-летия лейбла Velvet Music.

Для гостей выступят кумиры взрослых и любимые артисты молодого поколения.

Провожать лето «на большом воздушном шаре» и «танцевать, как будто рядом океан», помимо Ёлки и Мари Краймбрери, вместе со всей семьей будут Владимир Пресняков, Uma2rmaN, Нюша, Ева Польна, Наталья Подольская, группы «Винтаж» и «Чи-Ли», Звонкий и другие.

Фото: Вельвет Фест

Среди приглашенных звезд – популярные блогеры.

Подробности о стоимости билетов на сайте. Не упустите возможность посетить самый ​летний праздник для всей семьи.

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#артист
#фестиваль
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Рамзану Кадырову вручили премию Людвига Нобеля за вклад в достижение целей СВО
09 августа 2024, 19:54

Фото: Telegram-канал «Kadyrov_95»

Главе Чечни Рамзану Кадырову вручили российскую премию Людвига Нобеля за вклад в достижение целей СВО, поддержку ее участников, а также за гражданскую позицию, усилия по укреплению межнационального и межрелигиозного согласия и защите традиционных ценностей. Об этом сообщает РИА Новости. Награду вручала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, лауреат премии Нобеля Ирина Винер.
Винер заявила, что много вручала медалей за свою жизнь, но «премию великого Нобеля вручать великому Рамзану» — большая честь для нее.
«Это большая честь, большое счастье. Спасибо вам большое за вашу работу, постоянную неуклонную, понимаете, я все знаю о вас, как вы работаете 24/7, как ваши дети, ваши сотрудники также работают», — приводят в агентстве слова Винер.
«Служу России, спасибо. Авансом принимаю, даю слово, что буду отстаивать интересы нашего государства», — поблагодарил Кадыров.
Недавно глава Чечни Рамзан Кадыров дал оценку происходящему в Курской области и назвал сроки, когда ситуация в приграничных районах будет стабилизирована. По его словам, следует подождать два-три дня, после чего ВС РФ покажут хорошие результаты. Командир спецназа «‎Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, в свою очередь, также заверил, что у российской армии есть все силы и средства, чтобы остановить врага на курском направлении.

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#сво
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Общественник Макаров назвал последствия запрета на работу мигрантов в такси
Общественник Макаров: Будет нехватка водителей, цены вырастут
09 августа 2024, 19:35

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Председатель профсоюза столичных таксистов Александр Макаров заявил, что запрет на работу мигрантов в такси повлечёт за собой нехватку водителей, что, в свою очередь, приведёт к росту цен.
Однако, считает эксперт, цены уже растут из-за подорожания и самих автомобилей, и их обслуживания, и бензина.

«Нужно заставить мигрантов адаптироваться традициям и законам, и чтобы не было под одним аккаунтом сразу несколько человек. Знание русского языка, российское удостоверение — и пожалуйста, работайте. А те, кто работает нелегально или полулегально как минимум подвергает опасности наших людей», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Макаров.

Ранее сообщалось, что суд назначил десять суток ареста таксисту из Дагестана за неповиновение полицейским Москве.

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#эксперт
#цены
#такси
#мигранты
#запрет
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Преподаватель Ситнов раскрыл признаки взлома телефона
09 августа 2024, 19:22

Фото: iStock/scyther5

Преподаватель и эксперт по компьютерной технике Кирилл Ситнов заявил, что определить взлом телефона мошенниками помогут такие признаки, как быстрая разрядка батареи, а также частое переключение Wi-Fi-сети, особенно если это происходит рядом с роутером.
Как передаёт Pravda.Ru, в беседе с NewsInfo при подобных неполадках специалист рекомендовал сбросить телефон к заводским настройкам, а в случае серьёзного взлома перепрошить номер IMEI устройства.

А ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что повысить безопасность смартфонов в том числе и от западных спецслужб может помочь импортозамещение — создание отечественных ОС и устройств, «невидимых» для других стран.

«Любая ОС собирает огромное количество данных. По ним можно делать выводы о ситуации в стране, о настроениях в обществе и т. д. Поэтому многие вещи отдавать «наружу» не стоит. Второй момент — это самая банальная слежка за пользователями. Учитывая, что Америка встраивает бэкдоры во все ПО, есть риск, что любые системы могут быть скомпрометированы. Всего этого можно избегать, когда у нас есть своя система», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Муртазин.

Ранее член комитета ГД по информполитике Антон Немкин рассказывал, что признаками установленной прослушки на телефоне могут быть быстрое перегревание гаджета, эхо и шумы во время звонков.

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#телефон
#безопасность
#импортозамещение
#техника
#технологии
#россия
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Роскомнадзор заблокировал мессенджер Signal
09 августа 2024, 19:21

Фото: iStock/Ton Photograph

Мессенджер Signal заблокировали в России из-за нарушений требований российского законодательства. Об этом пресс-служба Роскомнадзора сообщила в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что соблюдение этих требований необходимо для предотвращения использования сервиса в террористических и экстремистских целях.

В связи с тем, что этот пункт не был выполнен руководством мессенджера, было принято решение о его блокировке на территории России.

Ранее пользователи сообщали о многочисленных сбоях в работе приложения.

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*признан Минюстом РФ иноагентом и внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
**внесён Роскомнадзором в реестр запрещённых ресурсов
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#запрет
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#сайт
#пользователи
#россия
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13 юных жителей Павловского Посада торжественно получили российские паспорта
09 августа 2024, 19:13

Фото: пресс-служба администрация Павлово-Посадского г. о.

Первый замглавы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов вручил паспорта граждан России 13 юным жителям муниципалитета. Торжественная церемония прошла в Музее космонавта В. Ф. Быковского, сообщили в пресс-службе администрации.
«Дорогие ребята! Вы – граждане огромной, великой страны с многовековой историей, которую вам предстоит продолжить. Главное – не забывайте тех, кто каждый день вносит вклад в ваше воспитание и образование, окружает вас заботой и любовью. Именно они всегда придут на помощь и поддержат в любых сложных ситуациях. Будьте достойными гражданами нашей Родины», – напутствовал Ефанов.
В завершении мероприятия он по традиции вручил памятные фото ребятам, которые ранее участвовали в торжественном вручении паспортов.

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#павловский посад
#паспорт
#молодёжь
#подмосковье
#московская область
#церемония
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Генподрядчик рассказал о ходе строительства Курской АЭС-2
Генподрядчик: возведение Курской АЭС-2 продолжается по графику
09 августа 2024, 18:48

Фото: iStock/Vital Hil

Строительство Курской АЭС-2 продолжается по утверждённому графику. Об этом сообщил генеральный подрядчик строительства компания «Атомстройэкспорт» (управляющая компания инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом») в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в связи с введением на территории региона режима чрезвычайной ситуации федерального уровня, будет сокращено количество персонала на строительной площадке. При этом сооружение энергоблоков продолжится в штатном режиме, все системы работают по ранее установленному графику.

Ранее в пятницу пресс-служба МЧС России объявила, что ситуация в российском регионе была признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

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#курская область
#аэс
#строительство
#россия
#атака
#всу
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Нацбанк Украины выпустил банкноты с приветствием бандеровцев
09 августа 2024, 18:40

Фото: iStock/Panama7

Национальный банк Украины (НБУ) выпустил модифицированные банкноты национальной валюты, на которых изображён бандеровский лозунг, использовавшийся в годы Великой Отечественной войны как пароль-приветствие членами сотрудничавшей с гитлеровцами Организации украинских националистов – Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА)*.
Отмечается, что первые банкноты номиналом 500 и одна тысяча гривен с обновлённым дизайном вышли в оборот уже 8 августа. В скором времени, 23 августа, выйдет новая партия номиналом 50 гривен. В ближайшие годы, как сообщили в пресс-службе НБУ, появятся остальные виды банкнот с таким дизайном.

Глава Центробанка Украины Андрей Пышный указал на то, что деньги являются не только платёжным средством, но и символом страны.

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*организация признана террористической и запрещена на территории России
#банк
#деньги
#украина
#нацизм
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