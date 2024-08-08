В Подмосковье в течение июля покосили более 13 кв. км газона

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Коммунальщики Московской области в течение июля привели в нормативное состояние около 13 кв. км газонов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
«За прошедший месяц произведён покос более 27 тыс. объектов в Московской области. Общая площадь покосов составила порядка 13 кв. км. По количеству обработанных участков лидируют Балашиха, где их число составило 1216, Химки и Коломна – 1156 и 1151 соответственно», – говорится в сообщении.В министерстве добавили, что оставить заявку на покос можно обратившись в управляющую компанию дома.
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Лора Луганская