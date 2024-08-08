В Реутове проведут акцию по раздельному сбору вторичного сырья

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В Реутове 10 августа состоится экологическая акция по раздельному сбору вторичного сырья. Присоединиться к раздельному сбору отходов могут присоединиться все жители и гости городского округа, заявили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«На площадке сбора будет предусмотрена удобная инфраструктура по приёму пригодных к переработке фракций из пластика, стекла, бумаги и металла. Куда и как сдавать вторсырьё, расскажут волонтёры эко-движения «Раздельный Сбор Реутов». Все собранные отходы региональный оператор отправит на переработку», – рассказали в ведомстве.Адрес проведения акции: Реутов, Юбилейный проспект д. 29. Вторсырьё будут принимать с 11 до 13 часов.
Как отметили в министерстве, организатором мероприятия выступают реутовское экосообщество «Раздельный Сбор» и региональный оператор Подмосковья в Ногинском кластере.
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Лора Луганская