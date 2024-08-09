В подмосковном Минчистоты разъяснили правила размещения наружной рекламы на домах

Фото: iStock / metamorworks
Подмосковное Минчистоты разъяснило правила размещения наружной рекламы на зданиях, в том числе жилых. Крыши, несущие конструкции, электрооборудование и фасад дома – это общее имущество собственников МКД. Чтобы разместить рекламу на таком здании, необходимо выполнить ряд требований.
Об этом заявил «Радио 1» начальник правового управления Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Георгий Степанян.
Чтобы соблюсти все необходимые требования к рекламным конструкциям, нужно руководствоваться Федеральным законом о рекламе 2006 года.
Наказание за нарушения при установке рекламы предусмотрено как федеральным, так и региональным законодательством, отметил Степанян. Это административная ответственность. Инициатору установки выпишут штраф.
Также органы местного самоуправления могут обязать владельца рекламы демонтировать её. Демонтаж будет осуществляться за счёт средств лица, которое установило рекламную конструкцию на жилое или нежилое здание.
Читайте также:
В Подмосковье в течение июля покосили более 13 кв. км газона
В Реутове проведут акцию по раздельному сбору вторичного сырья
Площадки «Мегабак» за полгода приняли около 800 тонн старой бытовой техники
«Федеральное законодательство, в частности, Жилищный кодекс Российской Федерации, постановление правительства указывают, что в перечень общего имущества многоквартирных домов, кроме внутренних помещений, также входят крыша, несущие стены и так далее», – подчеркнул юрист.
Чтобы соблюсти все необходимые требования к рекламным конструкциям, нужно руководствоваться Федеральным законом о рекламе 2006 года.
«Он относит к рекламным конструкциям щиты, стенды, строительные сетки, электронные табло и так далее. Конкретные требования по размерам, объёмам и другим характеристикам обязательно устанавливаются в технических регламентах и ГОСТах. Реклама не должна ослеплять участников дорожного движения, ограничивать видимость. На конструкциях обязательно должны быть соблюдены строительные нормы и правила. Обязательно должны быть сооружения и крепления, которые не представляют угрозу жизни и здоровью», – разъяснил Степанян.Чтобы реклама была установлена законно, необходимо заключить договор на её установку. В случае с жилыми многоквартирными домами нужно пройти согласование с собственниками помещения. На первом этапе предписано получить их согласие.
«Для этого проводится общее собрание собственников, на которое выносится вопрос о возможности установки рекламы на фасаде или крыше здания. Не менее двух третей собственников должны проголосовать положительно. Если такое решение принято, это фиксирует протокол общего собрания собственников. Затем выбирается лицо, ответственное за это решение, с которым в дальнейшем будет заключаться договор об установке рекламы», – отметил собеседник «Радио 1».Вторая часть – это публично-правые отношения.
«Далее органы местного самоуправления должны дать разрешение на установку рекламы. В каждом городском округе имеются свои правила, по которым муниципалитет даёт согласие на установку рекламных конструкций. Для этого собирается комиссия», – сказал Георгий Степанян.По его словам, запрещается размещение недобросовестной, недостоверной, неэтичной информации. Реклама не должна побуждать к совершению противоправных действий, призывать к жесткости и насилию, иметь сходство с дорожными знаками. Именно этими критериями и руководствуется комиссия при вынесении решения.
Наказание за нарушения при установке рекламы предусмотрено как федеральным, так и региональным законодательством, отметил Степанян. Это административная ответственность. Инициатору установки выпишут штраф.
Также органы местного самоуправления могут обязать владельца рекламы демонтировать её. Демонтаж будет осуществляться за счёт средств лица, которое установило рекламную конструкцию на жилое или нежилое здание.
Читайте также:
В Подмосковье в течение июля покосили более 13 кв. км газона
В Реутове проведут акцию по раздельному сбору вторичного сырья
Площадки «Мегабак» за полгода приняли около 800 тонн старой бытовой техники
Лора Луганская