В Подмосковье наградили победителей детского конкурса экопроектов

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
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Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
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Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
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Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
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«Всего на конкурс было отправлено более 3 тысяч работ: плакатов, рисунков, видеороликов и пр., посвящённых защите окружающей среды, правильному обращению с отходами и бережному использованию природных ресурсов. Авторов лучших работ пригласили на ЭкоЁлку в Мытищах для вручения наград», — говорится в сообщении.Первый замминистра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отметил, что в Подмосковье каждый год становится всё больше юных участников экологических акций и похвалил конкурсантов.
«Видим, что все ребята провели колоссальную работу. Они не просто подготовили проекты и вложили в них душу, но и старались найти пути решения непростых задач. Каждый участник стал частью экологического движения», — подчеркнул Игорь Даниленко.В рамках ЭкоЁлке для победителей конкурса провели праздничный концерт, кроме того, были организованы различные мастер-классы.
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