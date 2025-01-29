Подмосковная студентка прошла стажировку в Госдуме благодаря проекту «Профразвитие»

Алиса Чубина (фото: пресс-служба проекта «Профразвитие»)
Стажировку в Государственной Думе РФ прошла студентка из подмосковного города Пушкино Алиса Чубина, эту уникальную возможность она получила благодаря проекту «Профразвитие» президентской платформы «Россия — страна возможностей», — сообщает пресс-служба проекта.
«Заявки на стажировку подали более тысячи российских студентов. Отбор прошли 32 человека из 13 регионов, в том числе жительница Пушкина, студентка пятого курса МГЮА им. О.Е. Кутафина Алиса Чубина. Она попала в команду первого заместителя председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Буцкой», — говорится в сообщении.В ходе стажировки студенты присутствуют на заседаниях комитетов и на различных мероприятиях, готовят справочные, аналитические и новостные материалы, ведут протоколы и деловую переписку, пишу резолюции, мониторят актуальные темы.
«Я несколько лет участвую в проектах президентской платформы «Россия – страна возможностей», а в прошлом году решила попробовать силы в проекте «Профразвитие». Это было правильным решением: на стажировке в Госдуме я получила уникальный опыт — приняла участие в разработке инициатив для законопроектов, подготовке документов, познакомилась с замечательной командой помощников депутата», — поделилась впечатлениями Алиса Чубина.Она также поблагодарила президентскую платформу за то, что ей была предоставлена такая возможность.
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