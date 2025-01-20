В Московской области начали принимать заявки на чемпионат «Абилимпикс 2025»

Фото: пресс-служба Центра развития движения «Абилимпикс» МО
В Подмосковье стартовала заявочная кампания на XI региональный чемпионат «Абилимпикс 2025». Об этом сообщили в пресс-службе Центра развития движения «Абилимпикс» Московской области.
Чемпионат планируется провести с 31 марта по 7 апреля на 20 площадках региона. Чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» – часть президентской платформы «Россия – страна возможностей». Движение содействует их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.
Контакты для связи Центра развития движения «Абилимпикс» Московской области: +7 (977) 578-09-28 и +7 (496) 549-25-05, электронная почта – mo.abilympics@ya.ru.
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«Чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» – часть президентской платформы «Россия – страна возможностей». Движение содействует их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе», – говорится в сообщении.
Контакты для связи Центра развития движения «Абилимпикс» Московской области: +7 (977) 578-09-28 и +7 (496) 549-25-05, электронная почта – mo.abilympics@ya.ru.
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Лора Луганская