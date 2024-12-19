Подмосковная участница «Школы тренеров команд» раскрыла главную ценность обучения

Фото: пресс-служба Мастерской управления «Сенеж»
Второй модуль программы дополнительного профессионального образования «Школа тренеров команд» президентской платформы «Россия – страна возможностей» завершился в Мастерской управления «Сенеж». О том, что даёт эта программа, рассказала одна из её слушательниц — тренер и руководительница образовательных проектов Ирина Тарабрина из Московской области, сообщает пресс-служба «Сенежа».
«Позади два обучающих модуля со стажировками, и я уже вижу эффект от своей работы. Участники команд, с которыми я работаю, делятся для себя открытием – работать с тренером эффективнее, чем без. Тренер – человек, который гибко адаптируется к процессам в команде, направляет. Он может быть и модератором, и фасилитатором, и супервизором, и носителем знания. Тренер в работе с командами становится проводником к знаниям и практикам», — сказала Ирина Тарабрина.«Школа тренеров команд» открылась в сентябре. Её участниками стали представители помогающих профессий, желающие повысить свою квалификацию в командообразовании. Это спортивные и бизнес-тренеры, волонтёры, организаторы мероприятий и пр. Третий модуль программы проведут в феврале будущего года, после чего участникам предстоит сдать аттестационную работу.
Читайте также:
В новом сезоне «Цифрового ликбеза» научат покупать товары с доставкой и искать подработку
В Подмосковье наградили шесть победителей конкурса «Мой добрый бизнес»
Разработчики из Московской области могут принять участие в конкурсе «ПРОФ-IT. Инновация»
Лев Каштанов