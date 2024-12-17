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Разработчики из Московской области могут принять участие в конкурсе «ПРОФ-IT. Инновация»

Фото: istockphoto / nonnie192

Фото: istockphoto / nonnie192

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Объявлен набор участников для участия в пятом национальном конкурсе «ПРОФ-IT. Инновация». Российские компании и организации, занимающиеся разработкой современного программного обеспечения, сервисов и информационных систем любой сложности, могут представить свои решения, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Цель конкурса — выявить и распространить инновационные решения в сфере цифровизации различных экономических и социальных областей, которые могут быть применены в государственном и муниципальном управлении.

На конкурсе представлены номинации:



  • «Большие данные»;
  • «Технологии умного города»;
  • «Аналитика данных»;
  • «Искусственный интеллект»;
  • «Квантовые технологии»;
  • «Интернет вещей»;
  • «Цифровой двойник»;
  • «Управление информационными ресурсами»;
  • «Идентификация и аутентификация»;
  • «Роботизация производственных/управленческих процессов».
А также другие технологии, которые успешно применяются в государственном управлении. Отдельно выделена номинация «Стартапы».

Заявки принимаются до 5 февраля 2025 года на сайте.

Национальный конкурс «ПРОФ-IT.Инновация» является одним из самых значимых событий в области цифровизации бизнеса и государственного управления. За четыре года проведения конкурса государственным структурам было предложено более 800 проектов из разных секторов экономики.

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#подмосковье
#конкурс
#технологии
#доброе разработки
В Совфеде отреагировали на гибель начальника войск РХБЗ в Москве
Сенатор Косачев о гибели генерала Кириллова: убийцы будут наказаны
17 декабря 2024, 11:03

Константин Косачев (Фото: РИА Новости/Мария Девахина)

Убийцы начальника войск РХБЗ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова будут наказаны. Об этом в своем Telegram-канале заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
По его словам, он тесно взаимодействовал с Кирилловым в рамках парламентского расследования деятельности биолабораторий Соединенных Штатов на Украине. Косачев отметил, что генерал оказал комиссии Совфеда неоценимую помощь, а также проявил в ходе работы порядочность, внимательность и стрессоустойчивость.

Сенатор выразил ​соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, 17 декабря в Москве в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игорь Кириллов.

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#смерть
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С улиц Подмосковья за неделю эвакуировали более 3,8 тыс. машин-нарушителей
17 декабря 2024, 10:49

Константин Косачев (Фото: РИА Новости/Мария Девахина)

Свыше 3,8 тыс. автомобилей, припаркованных с нарушением правил стоянки и остановки, эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«За прошлую неделю на штрафные стоянки было отвезено 3865 машин. Это на 15 меньше, чем неделей ранее», — отметили в министерстве.
Больше всего машин за неделю было эвакуировано в Химках — 485. Второе место недельного антирейтинга занял Ленинский округ, откуда эвакуировали 443 машины. На третьем месте Красногорск с 380 эвакуированными автомобилями. Четвёртое место занимает округ Мытищи — 296 эвакуированных машин. А замыкает топ-5 антирейтинга округ Балашиха с 230 увезёнными автомобилями.

Узнать, где находится автомобиль, эвакуированный в Московской области, можно по телефону 112, с помощью приложения «112 МО» или через сайт подмосковного Центра безопасности дорожного движения.

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#минтранс мо
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#московская область
#подмосковье
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В Одинцово на обходе Малых Вязём завершается строительство последнего участка
17 декабря 2024, 09:58

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Одинцовском районе на Центральной кольцевой автодороге завершается строительство объездной дороги вокруг деревни Малые Вязёмы, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на государственную компанию «Автодор».
На объекте был залит бетоном последний участок путепровода, который обеспечит беспрепятственное движение для грузовых и легковых автомобилей.

Сейчас строители укладывают верхний слой дорожного покрытия, устанавливают барьерные ограждения и наносят дорожную разметку. Кроме того, для создания комфортных условий жизни людей, проживающих рядом с дорогой, устанавливаются шумозащитные и грязезащитные экраны. В работах участвуют 436 человек и 126 единиц спецтехники.

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В процессе строительства обхода протяжённостью более 4 километров было возведено пять искусственных сооружений, включая три путепровода над Ямской улицей, Можайским шоссе и железнодорожными путями Смоленского направления Московской железной дороги, а также мост через реку Большая Вязёмка и тоннель.

Обход позволит разгрузить улично-дорожную сеть и вывести транзитный поток за пределы деревни Малые Вязёмы. После ввода объекта в эксплуатацию будет разгружен участок ЦКАД между Можайским и Минским шоссе. Ожидается значительное улучшение транспортного сообщения между подмосковными городами, сокращение времени в пути из Звенигорода до центра Одинцово и до аэропорта Внуково. Открытие движения по новому объекту запланировано на конец декабря 2024 года.

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Подмосковных школьников научат безопасно заказывать товары на онлайн-платформах
17 декабря 2024, 09:56

Фото: istockphoto / Galeanu Mihai

Начался новый сезон проекта «Цифровой ликбез». В рамках этого сезона школьники узнают о безопасном использовании цифровых платформ при совершении покупок и поиске работы, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Урок по цифровой грамотности и кибербезопасности предлагает обучающие видео и методические материалы на темы «Как безопасно покупать товар с доставкой» и «Как безопасно найти подработку».

Новый цикл «Цифрового ликбеза» обучает поиску товаров на онлайн-платформах, безопасному общению с продавцами, выбору надёжных партнёров и безопасной покупке и получению товаров с доставкой. Школьники, желающие подработать на каникулах, узнают, на что обращать внимание при поиске вакансий, какую информацию не следует предоставлять собеседнику и как определить надёжность работодателя.

С 16 декабря 2024 года по 2 февраля 2025 года на сайте цифровойликбез.рф будут размещены видеоматериалы и методические пособия, посвящённые основам кибербезопасности от компании «Авито».

Проект «Цифровой ликбез» был запущен в 2022 году при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства цифрового развития страны. Занятия направлены на обучение безопасному поведению в интернете и развитие цифровой грамотности среди молодёжи. На веб-ресурсе проекта представлены анимационные ролики от таких лидеров в сфере информационных технологий, как Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», VK, «Авито» и «Лаборатория Касперского».

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#кибербезопасность
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#проект
#обучение
#подмосковье
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Загруженность дорог Подмосковья утром 17 декабря составила шесть баллов
17 декабря 2024, 09:50

Фото: istockphoto / Galeanu Mihai

На шесть баллов из десяти возможных оценивается уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 17 декабря, основные заторы отмечаются при движении по направлению к Москве на двух федеральных трассах и 17 шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом в сторону столицы зафиксированы на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковных дорогах сегодня утром зафиксировано 869,9 тыс. машин, что на два процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#подмосковье
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ЦППК обновила поезда на пригородных маршрутах между Москвой и Рязанью
17 декабря 2024, 09:39

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

ЦППК завершила модернизацию подвижного состава на неэкспрессных маршрутах между Москвой и Рязанью. Четвёртый одиннадцативагонный состав ЭП2Д, который может останавливаться на низких платформах, начал движение, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«Такая масштабная работа была проведена при поддержке правительств всех трех субъектов, по территории которых проходит один из наших самых протяженных маршрутов. Благодарим правительство Рязанской области за особенную заинтересованность в том, чтобы пассажиров перевозили современные и удобные поезда», — сказал генеральный директор ЦППК Иван Конев.
Сообщается, что работы велись три месяца.

Поезда ЭП2Д оснащены всеми современными удобствами для комфорта пассажиров. В них есть мягкие сиденья, система климат-контроля с антибактериальной обработкой воздуха, дополнительные поручни для стоящих пассажиров и крепления для велосипедов.

Кроме того, поезда адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья: в головных вагонах предусмотрены подъёмники для инвалидных колясок и крепления для них, просторные туалеты, а информационные табло дублируются шрифтом Брайля.

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В подмосковной деревне Авдотьино проведут реконструкцию котельной
17 декабря 2024, 09:39

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Котельную, расположенную на улице Нижняя в деревне Авдотьино Богородского городского округа, планируется реконструировать и увеличить её мощность, подряд на проведение работ уже выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.
«Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, провести реконструкцию котельной «Авдотьино-Нижняя» и поставить туда всё необходимое оборудование. В результате реконструкции мощность котельной должны быть увеличена до 4,6 МВт. Работы планируется завершить в 2026 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 132 миллиона 365 тысяч 510 рублей. Заявки принимаются до 13 января 2025 года.

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#ногинск
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Захарова высказалась о гибели генерал-лейтенанта РХБЗ ВС России Игоря Кириллова
17 декабря 2024, 09:33

Фото: iStock/inga

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила соболезнования в связи с гибелью начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игоря Кириллова.
«Генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Игорь Кириллов много лет системно, с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов: натовские провокации с химическим оружием в Сирии, манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами и провокации в Солсбери и Эймсбери», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, он также открыто говорил о смертоносной деятельность американских биолабораторий на Украине. Работал без страха и не прятался за чужими спинами.

«Шел с открытым забралом. За Родину, за правду. Светлая память, царствие небесное», — заключила Захарова.

СК РФ сообщил, что в результате взрыва 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник.

Неизвестные подорвали взрывное устройство, которое было заложено в самокат, припаркованный у подъезда дома Кириллова. Оно сработало, когда генерал-лейтенант вышел на улицу и направился в сторону своего автомобиля. Кириллов и его водитель погибли на месте до приезда скорой помощи.

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Для подмосковных предпринимателей запустили горячую линию по маркировке товаров
17 декабря 2024, 09:21

Фото: istockphoto / Kunakorn Rassadornyindee

Государственная система маркировки «Честный знак» запустила специальную горячую линию для индивидуальных предпринимателей, которые занимаются производством товаров лёгкой промышленности. Теперь представители бизнеса могут обращаться по телефону +7 800 511-09-69, чтобы задать вопрос или сообщить о проблемах, связанных с маркировкой, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В случае необходимости личного участия специалиста, Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) организует выезд на предприятие для предоставления необходимой поддержки. Также специалисты провели 45 обучающих мероприятий для представителей рынка лёгкой промышленности, включая открытые лекции, где подробно обсуждались вопросы, связанные с процессом маркировки товаров, использованием кассовых программ и разрешительными режимами. Кроме того, участникам предложили ознакомиться с работой приложения «Честный ЗНАК.Бизнес».

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что вся необходимая информация о товарах лёгкой промышленности размещена на официальном сайте «Честный Знак» в соответствующем разделе. Кроме того, для более оперативного взаимодействия между участниками рынка были созданы специальные каналы в мессенджере Telegram. Чтобы присоединиться к этим каналам, следует обратиться по указанному номеру телефона.

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