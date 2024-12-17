Разработчики из Московской области могут принять участие в конкурсе «ПРОФ-IT. Инновация»

Фото: istockphoto / nonnie192
Объявлен набор участников для участия в пятом национальном конкурсе «ПРОФ-IT. Инновация». Российские компании и организации, занимающиеся разработкой современного программного обеспечения, сервисов и информационных систем любой сложности, могут представить свои решения, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Цель конкурса — выявить и распространить инновационные решения в сфере цифровизации различных экономических и социальных областей, которые могут быть применены в государственном и муниципальном управлении.
На конкурсе представлены номинации:
Заявки принимаются до 5 февраля 2025 года на сайте.
Читайте также:
Стартовал приём заявок на гранты Президентского фонда культурных инициатив
Агломерация Зарайск – Коломна выступила в финале конкурса «Культурная столица»
В Подмосковье стартовал приём заявок на премию губернатора «Мы рядом. Доброе дело»
На конкурсе представлены номинации:
- «Большие данные»;
- «Технологии умного города»;
- «Аналитика данных»;
- «Искусственный интеллект»;
- «Квантовые технологии»;
- «Интернет вещей»;
- «Цифровой двойник»;
- «Управление информационными ресурсами»;
- «Идентификация и аутентификация»;
- «Роботизация производственных/управленческих процессов».
Заявки принимаются до 5 февраля 2025 года на сайте.
Национальный конкурс «ПРОФ-IT.Инновация» является одним из самых значимых событий в области цифровизации бизнеса и государственного управления. За четыре года проведения конкурса государственным структурам было предложено более 800 проектов из разных секторов экономики.
Читайте также:
Стартовал приём заявок на гранты Президентского фонда культурных инициатив
Агломерация Зарайск – Коломна выступила в финале конкурса «Культурная столица»
В Подмосковье стартовал приём заявок на премию губернатора «Мы рядом. Доброе дело»
Дайана Хусинова