В новом сезоне «Цифрового ликбеза» научат покупать товары с доставкой и искать подработку

Фото: сайт «Цифрового ликбеза»
В России запустили новый цикл уроков по цифровой грамотности в рамках третьего сезона Всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез». Об этом сообщили в пресс-службе организаторов проекта – Авито и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения и Минцифры России.
«Главные герои роликов – Ряпушка Варя и Налим Максим – научатся покупать товары на цифровых платформах с доставкой и искать подработку. За основу новых серий были взяты идеи сценариев от школьников из Краснодара и Ростовской области Дарьи Сысиковой и Владимира Элизбаряна. Конкурс сценариев был запущен Авито в мае, сразу после выхода первого сезона о совершении безопасных сделок в интернете. Свои варианты сценариев прислали более 50 школьников», – говорится в сообщении.Первый эпизод учит главную героиню Ряпушку Варю искать товары на платформе, общаться с продавцами, безопасно покупать и получать купленное с доставкой. Помощницей Вари вновь стала старшая сестра Полина, которая даёт ей советы по онлайн-сделкам.
Во втором эпизоде Налим Максим, которому исполнилось 14 лет, решает найти в интернете подработку на время каникул. И здесь Полина приходит на помощь, объясняя, на что обратить внимание при поиске вакансий, какую информацию нельзя сообщать собеседнику и как узнать, над1жный ли работодатель.
«Новые серии «Цифрового ликбеза» были созданы при активном участии самих школьников, которые приняли участие в конкурсе на лучший сценарий для будущих эпизодов. С мая по август мы получили 79 сценариев от детей, что помогло нам не только создать полезный контент, но и понять, что именно интересует самих детей, о чем они хотят узнать больше», – рассказала директор департамента доверия и безопасности Авито Наталья Юматова.
«В игровой форме на простых примерах пользователи смогут обучиться эффективному и безопасному использованию цифровых инструментов. А ещё им расскажут, какие угрозы есть в интернет-пространстве и как можно им противостоять», – отметил гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.«Цифровой ликбез» – всероссийский просветительский проект в сфере цифровой грамотности. Проект реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика». Он включает серию просветительских мультипликационных роликов и методических материалов для педагогов, которые на понятных примерах учат детей и взрослых азам цифровой грамотности и кибербезопасности.
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