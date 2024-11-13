Подмосковные аграрии ввели в оборот 6 тысяч гектаров неиспользуемых земель

Дело генерала Попова









500 миллионов в недвижимости

«В ходе следственных действий установлено, что, помимо указанного участка с домами, в собственности Попова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в престижных районах города Москвы, Московской области и Краснодарского края», — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Павел Попов в зале суда (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)





Биография и карьера Павла Попова





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Строительство дачи на личные деньги

Главное военное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело против генерала армии в запасе и экс-заместителя министра обороны России Павла Попова. Фигурант подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Суд решил заключить его под стражу на время проведения следственных действий.В период с 2021 по 2024 год, когда Павел Попов занимался развитием и обслуживанием парка «Патриот», он злоупотреблял своей должностью для личного обогащения.Вместе с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, которые уже находятся под следствием, Попов организовал строительство и ремонтные работы на своем загородном участке в Красногорском районе Подмосковья, используя средства парка «Патриот».Следователи также выяснили, что Попов принуждал коммерческие организации, заключившие контракты с парком «Патриот», выполнять работы на своем участке без оплаты. После завершения строительства и благоустройства участка площадью около трех гектаров он продолжал пользоваться услугами парка для технического и хозяйственного обслуживания своей усадьбы.Попову по делу о мошенничестве грозит до десяти лет лишения свободы.По данным следственных органов, общая стоимость объектов генерала Попова составляет более 500 млн рублей.Ряд телеграм-каналов прежде сообщал, что Павел Попов совместно с супругой владеет квартирой в Краснодарском крае площадью 72,8 кв. м и квартирой в московском районе Куркино, стоимость которой составляет 50 миллионов рублей. У супругов также есть два автомобиля: легковой Mercedes A200 и Volkswagen Tiguan, оформленный на жену генерала.Павел Попов пришел в Министерство обороны из МЧС в 2013 году. Ранее, с 1996 по 2004 год, он возглавлял Восточно-Сибирский и Сибирский региональные центры МЧС России. Затем, с 2004 по 2008 год, руководил Академией гражданской защиты МЧС России. С 2008 по 2013 год занимал пост заместителя министра ведомства.На последней должности Попов курировал работу Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий, а также отвечал за департамент информационных систем и Главный научно-исследовательский испытательный центр робототехники Минобороны. 17 июня 2024 года он был освобожден от службы по указу президента.В 2015 году Попову было присвоено звание генерала армии.





«У Попова не было времени заниматься кирпичами, досками и гвоздями, поэтому он дал своему близкому доверенному лицу Владимиру Шестерову для обустройства своей дачи 17 миллиона рублей из личных денег», — заявил Сагач.

Бывший замминистра обороны России генерал армии Павел Попов потратил на свою дачу 17 миллионов рублей. Об этом рассказал РИА Новости адвокат Денис Сагач.По его словам, генерал обустраивал дачу за счет личных средств. Свыше 17 миллионов рублей он передал заместителю начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимиру Шестерову, которому поручил заниматься стройкой. Сагач отметил, что у Попова обычный участок площадью 30 соток с одноэтажным домом.По словам адвоката, Попов поручил Шестерову только обустройство участка, исключая любые махинации с финансами.





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