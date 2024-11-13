Подмосковные аграрии ввели в оборот 6 тысяч гектаров неиспользуемых земель

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
«В Подмосковье особое внимание уделяем участкам, которые длительное время находились в залежном состоянии. Регион оказывает меры поддержки аграриям, например, субсидия на проведение культуртехнических мероприятий позволяет возместить до 50% от затрат», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
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