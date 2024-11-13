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Подмосковные аграрии ввели в оборот 6 тысяч гектаров неиспользуемых земель

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

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В Московской области продолжается реализация программы по вовлечению в сельскохозяйственный оборот заброшенных и неиспользованных на протяжении более пяти лет земельных участков, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Аграрии региона уже ввели в оборот свыше 6,1 тыс. га земли.
«В Подмосковье особое внимание уделяем участкам, которые длительное время находились в залежном состоянии. Регион оказывает меры поддержки аграриям, например, субсидия на проведение культуртехнических мероприятий позволяет возместить до 50% от затрат», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.


Пять местных предприятий лидируют по вовлечению заброшенных земель в оборот. Так, К(Ф)Х «Агроэкоинвест» ввело около 653 га в городском округе Шаховская, ООО «РусМилк» — более 588 га в Воскресенске, ООО «Рассвет-Авангард» — свыше 380 га в Волоколамске, ООО «Агроинтех» — порядка 326 га в Можайске, а ООО «СПК им. Ленина» — 272 га в Луховицах.

Специалисты напомнили, что до 15 ноября продолжается приём документов для получения региональной субсидии на проведение культуртехнических мероприятий.

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#урожай
В Запрудне снесли аварийную пятиэтажку
13 ноября 2024, 17:47

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Пятиэтажный панельный жилой дом, находившийся аварийном состоянии, снесли в рабочем посёлке Запрудня Талдомского городского округа, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дом на 60 квартир общей площадью около трёх тысяч квадратных метров построили в 60-х годах прошлого века. Он был расположен по адресу: Запрудня, улица Карла Маркса, 7. По результатам обследования дом был признан аварийным, весной этого года жильцов оттуда расселили, а здание включили в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.
В настоящее время дом снесён, участок, на котором он стоял, очищен от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, администрация Талдомского округа ещё не приняла.
Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

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Дача за 17 млн: как генерал Минобороны Попов «заработал» на загородный дом и что известно о его имуществе
13 ноября 2024, 17:40

Павел Попов (Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ)

Экс-заместитель министра обороны Павел Попов, обвиняемый в присвоении свыше 30 миллионов рублей, построил дачу за свой личный счет, заявил адвокат генерала. О том, что известно об имуществе военачальника и уголовном деле против него расскажет «Радио 1».

Дело генерала Попова


Главное военное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело против генерала армии в запасе и экс-заместителя министра обороны России Павла Попова. Фигурант подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Суд решил заключить его под стражу на время проведения следственных действий.
В период с 2021 по 2024 год, когда Павел Попов занимался развитием и обслуживанием парка «Патриот», он злоупотреблял своей должностью для личного обогащения.

Вместе с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, которые уже находятся под следствием, Попов организовал строительство и ремонтные работы на своем загородном участке в Красногорском районе Подмосковья, используя средства парка «Патриот».

Следователи также выяснили, что Попов принуждал коммерческие организации, заключившие контракты с парком «Патриот», выполнять работы на своем участке без оплаты. После завершения строительства и благоустройства участка площадью около трех гектаров он продолжал пользоваться услугами парка для технического и хозяйственного обслуживания своей усадьбы.

Попову по делу о мошенничестве грозит до десяти лет лишения свободы.


500 миллионов в недвижимости


По данным следственных органов, общая стоимость объектов генерала Попова составляет более 500 млн рублей.

«В ходе следственных действий установлено, что, помимо указанного участка с домами, в собственности Попова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в престижных районах города Москвы, Московской области и Краснодарского края», — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Ряд телеграм-каналов прежде сообщал, что Павел Попов совместно с супругой владеет квартирой в Краснодарском крае площадью 72,8 кв. м и квартирой в московском районе Куркино, стоимость которой составляет 50 миллионов рублей. У супругов также есть два автомобиля: легковой Mercedes A200 и Volkswagen Tiguan, оформленный на жену генерала.

Павел Попов в зале суда (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)


Биография и карьера Павла Попова


Павел Попов пришел в Министерство обороны из МЧС в 2013 году. Ранее, с 1996 по 2004 год, он возглавлял Восточно-Сибирский и Сибирский региональные центры МЧС России. Затем, с 2004 по 2008 год, руководил Академией гражданской защиты МЧС России. С 2008 по 2013 год занимал пост заместителя министра ведомства.

На последней должности Попов курировал работу Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий, а также отвечал за департамент информационных систем и Главный научно-исследовательский испытательный центр робототехники Минобороны. 17 июня 2024 года он был освобожден от службы по указу президента.

В 2015 году Попову было присвоено звание генерала армии.

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Строительство дачи на личные деньги


Бывший замминистра обороны России генерал армии Павел Попов потратил на свою дачу 17 миллионов рублей. Об этом рассказал РИА Новости адвокат Денис Сагач.

По его словам, генерал обустраивал дачу за счет личных средств. Свыше 17 миллионов рублей он передал заместителю начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимиру Шестерову, которому поручил заниматься стройкой. Сагач отметил, что у Попова обычный участок площадью 30 соток с одноэтажным домом.

«У Попова не было времени заниматься кирпичами, досками и гвоздями, поэтому он дал своему близкому доверенному лицу Владимиру Шестерову для обустройства своей дачи 17 миллиона рублей из личных денег», — заявил Сагач.

По словам адвоката, Попов поручил Шестерову только обустройство участка, исключая любые махинации с финансами.


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В Московской области введут новые меры поддержки сотрудников социальных центров
13 ноября 2024, 17:36

Фото: Министерство социального развития Московской области

Губернатор Московской области принял решение о введении новых мер поддержки для сотрудников социальных учреждений, аналогичных тем, которые предусмотрены для медицинских работников. Одной из таких мер стала компенсация расходов на аренду жилья, сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Ежемесячная выплата аренды квартиры оказалась достаточно востребованной, ее уже получают более 260 наших специалистов по уходу за инвалидами. Выплату могут получить как новые сотрудники, так и те, кто работает в наших соц. центрах уже давно. Отмечу, что процесс получения выплаты мы оцифровали и сделали максимально удобным», — сообщила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Если в учреждении работает семейная пара, они могут получить компенсацию в размере 30 тысяч рублей, а если работает только один член семьи, ему выплатят 20 тысяч рублей.

Ведомство напомнило о программе «Приведи друга» и ежегодных выплатах молодым специалистам и реабилитологам: 50 тысяч рублей в первый год работы и 100 тысяч рублей во второй год.

Новые меры поддержки будут распространяться на 47 подмосковных учреждений и около 1,5 тысячи специалистов, работающих с инвалидами.

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Студенты МГУ посетили фармацевтическое производство в Красногорске
13 ноября 2024, 17:34

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

R&D-центр фармацевтической компании «Биннофарм Групп», расположенный в селе Ангелово городского округа Красногорск, посетили с экскурсией Студенты факультета фундаментальной медицины Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В ходе экскурсии студенты осмотрели современную лабораторию, где разрабатываются и производятся лекарственные препараты. Специалисты компании рассказали экскурсантам об особенностях этого процесса», — говорится в сообщении.
В ходе посещения фармпредприятия для студентов также провели практикум, в ходе которого молодые люди при помощи хроматографа выявили примеси в составе препарата. Кроме того, в одной из лабораторий студенты сами сделали таблетированную форму лекарства.

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#мгу
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Мошенники развели бабушку почти на 2 миллиона рублей
Прокуратура Москвы: Появилась новая схема мошенничества с установкой фейковых приложений
13 ноября 2024, 17:30

Фото: istockphoto/ EllenaZ

Прокуратура Москвы предупредила россиян о новой мошеннической схеме, которая предполагает установку фейковых приложений для получения посылок.
Под предлогом получения почтового отправления аферисты просят людей установить программу, при помощи которой они получают доступ к смартфону и похищают денежные средства.

Пенсионерка, ставшая жертвой данной мошеннической схемы, перешла по ссылке аферистов для установления приложения и её телефон перестал функционировать. Потом с ней связались мошенники, претворявшиеся банкирами и сотрудниками правоохранительных органов, которые передали женщине, что кто-то пытается получить кредит под её поручительство. Они убедили потерпевшую снять свои накопления, получить кредит и перевести все средства на «безопасные счета».

Пенсионерка отдала мошенникам 1,8 миллиона рублей.

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#мошенничество
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Обманутая женщина в Омске сожгла телефон в микроволновке по совету мошенников
13 ноября 2024, 17:28

Фото: istockphoto/frantic00

В Омске пенсионерка лишилась квартиры и 4,3 миллиона рублей, выполняя указания мошенников. После этого она сожгла в микроволновке свой телефон, как они ей велели.
На 66-летнюю женщину методы психологической обработки со стороны аферистов, по-видимому, подействовали очень хорошо. Она осталась без квартиры и денег, поверив жуликам, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Сначала ей поступил звонок от бывшего руководителя, который сообщил ей, что надо помочь неким проверяющим. Спустя некоторое время с пожилой женщиной связались другие мошенники, которые запугали её тем, что на её имя кто-то якобы пытается взять несколько крупных кредитов. Для начала ей посоветовали снять сбережения и перевести на «безопасный счёт», что она и сделала, лишившись 485 тысяч рублей.

Поняв, что пенсионерка полностью подпала под их влияние, аферисты продолжили её обрабатывать. По их указанию женщина продала квартиру и вырученные за неё 3,9 миллиона рублей также перевела мошенникам. В завершение они уговорили россиянку положить телефон в микроволновку якобы для удаления вирусов. Когда новые жильцы приехали заселяться в её бывшую квартиру, пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. Но даже вся ей переписка с мошенниками сгорела в микроволновке вместе с телефоном, так что отыскать злоумышленников шансов немного.

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#сбережения
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Студенты Красногорского медицинского колледжа помогают пациентам в больнице
13 ноября 2024, 17:21

Фото: поесс-служба администрации г.о. Красногорск

Студенты Красногорского филиала Московского областного медицинского колледжа проходят практику в стационаре Красногорской больницы. Они изучают специальности «Лечебное дело» и «Сестринское дело», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Будущие врачи начинают практиковаться с первого курса. Вместе с сотрудниками больницы они осваивают навыки заполнения медицинской документации, ухода за пациентами, общения с ними и проведения медицинских процедур
«Мне всегда нравилась медицина. Медицинская сестра — это социально значимая профессия. Важно то, что можно помогать людям. Медицина — это интересно», — рассказала студентка третьего курса Александра Куренкова,
В настоящее время в больнице проходят практику 20 студентов. В общей сложности за год около 400 студентов посещают медицинские учреждения региона. В этом году 50 из них заключили целевые контракты с больницей.

Целевые контракты гарантируют трудоустройство для выпускников после завершения обучения. В этом году в больницу устроились на работу 11 выпускников колледжей.

Для поддержки молодых специалистов в Московской области предусмотрена ежемесячная надбавка. Эта инициатива способствует развитию медицинской отрасли в регионе и обеспечивает больницы молодыми специалистами, готовыми заменить опытных коллег.

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Глава Красногорска Волков поручил отвечать на обращения жителей по отоплению
13 ноября 2024, 17:16

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков поручил управляющим компаниям оперативно реагировать на обращения жителей по вопросам отопления. Он выступил на расширенном оперативном совещании на тему подготовки к зиме, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Волков призвал выстроить коммуникацию на основе опыта, полученного во время недавнего снегопада. В округе идёт подготовка к зимнему сезону, который традиционно ассоциируется с Новым годом. Руководитель муниципалитета поручил дать старт традиционной акции «Ёлка желаний», которая в этом году пройдёт в Детском клиническом центре имени Леонида Рошаля. Глава отметил, что важно охватить как можно больше детей и исполнить их самые заветные мечты», – говорится в сообщении.
Другой темой совещания в Красногорске стала организация мероприятий к 80-летию Победы. Волков поручил создать оргкомитет по их проведению. Он отметил, что уже сейчас нужно готовить событийную программу, которая будет интересна ветеранам, героям современности, молодёжи и всем активным жителям.

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В Москве проходит прощание с пресс-секретарем певца Shaman
На Троекуровском кладбище проходит церемония прощания с пресс-секретарем Shaman
13 ноября 2024, 17:04

Фото: istockphoto.com/ru/Robert Nieznanski

Церемония прощания с руководителем пресс-службы «Европейской медиагруппы», пресс-секретарем певца Shaman Антоном Коробковым-Землянским проходит в Большом траурном зале столичного Троекуровского кладбища. Об этом сообщает РИА Новости.
Церемонию прощания посетили близкие, друзья и коллеги покойного, в том числе певец Ярослав Дронов (Shaman), глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, народный артист РФ Игорь Матвиенко и другие. Уточняется, что прощание с Коробковым-Землянским проходит в закрытом формате.

Напомним, Антон Коробков-Землянский скончался в Москве в возрасте 40 лет. Тело мужчины обнаружила его жена. Телесных повреждений не зафиксировано, по факту смерти проводится проверка. Согласно информации следствия, результаты экспертизы будут готовы в течение месяца.

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