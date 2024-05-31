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В подмосковных Химках утонул известный рэпер из Якутии

Айаан Никифоров решил искупаться в Клязьме, но его затянуло под воду
31 мая 2024, 09:31
Фото: iStock/Nastco

Фото: iStock/Nastco

В подмосковных Химках погиб рэпер из Якутии Айаан Никифоров (Ian Hopeless). Об этом пишет РЕН ТВ.


Сообщается, что молодой человек отдыхал вместе со своей девушкой. Они решили искупаться в реке Клязьме. Во время купания оба начали тонуть. Людям, которые прибежали на помощь, удалось спасти только девушку. Тело рэпера находится в Москве. Близкие и родственники в процессе перевозки его на родину.

Ранее сообщалось, что на центральном пляже в Анапе после последнего звонка утонул девятиклассник, спасая своего друга, который не умеет плавать. Школьники прыгнули в море с пирса в районе центрального пляжа Анапы. Один из мальчиков выплыть не смог. Поиски тела велись более трёх часов. Ситуация осложнялась порывистым северо-восточным ветром и волнением моря. Утонувшего ребенка в итоге найти удалось.

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В Подмосковье воры устроили пьянку на месте преступления
31 мая 2024, 09:18

Двух ранее судимых мужчин в возрасте 41 года и 43 лет задержали полицейские Рузского городского округа по подозрению в краже из дачного дома, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, мужчины проникли на участок на одном из СНТ, найденной там лопатой вскрыли дом, забрали личные вещи хозяев, упаковали их и спрятали неподалёку, а потом вернулись в обворованный дом и начали распивать там алкоголь. Во время застолья подельники поругались, один ушёл, а второй заснул прямо на месте преступления», — говорится в сообщении.
Полицейские задержали одного из подозреваемых утром, когда он шёл к тайнику с украденными вещами, а второго — на следующий день в посёлке Тучково, на его рабочем месте. Все украденные вещи удалось вернуть законным хозяевам.

Против задержанных завели уголовное дело по статье «Кража», одного из подельников оставили под стражей до суда, второго отпустили под подписку о невыезде.

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#кража
#рузский городской округ
#полиция
#криминал
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Любимая порномодель оказалась дочерью: Отец донатил дочери на OnlyFans, не зная об этом
Мужчина увидел порно с участием дочери и попал к врачу
31 мая 2024, 09:07

Фото: iStock/Marjan_Apostolovic

В Норвегии мужчина понял, что смотрел в OnlyFans порно с участием дочери. После этого ему понадобилась помощь врача-психотерапевта. Об этом пишет издание Dagbladet.
Сообщается, что мужчина был подписан на анонимный аккаунт. Обладательница никогда не показывала своего лица. За деньги она выполняла его просьбы сексуального характера.

Мужчина заподозрил неладное после разговора с друзьями. Один из них рассказал, что этот анонимный аккаунт принадлежит местной девушке. Мужчина решил выяснить кто она такая. Оказалось, что порномоделью, которой он был очарован, была его дочь. После этого он думал о самоубийстве. В итоге не выдержал и рассказал дочери обо всем.

Вместе они начали посещать сеансы психотерапии. Это помогло им наладить отношения. Отец отказался от использования этой платформы, а девушка продолжает зарабатывать на OnlyFans.

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#деньги
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#мужчина
#отношения
#девушка
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В Ленобласти произошло ДТП с участием 10-летнего водителя
В Ленобласти женщина на авто сбила 10-летнего мотоциклиста
31 мая 2024, 08:52

Фото: iStock/Osobystist

В Ленинградской области водитель сбила 10-летнего мальчика на мотоцикле, об этом сообщает «Фонтанка».
По информации СМИ, ДТП произошло в Бокситогорском районе Ленинградской области вечером 30 мая.

Предварительно, 52-летняя водитель Hyundai Tucson столкнулась с мотоциклом DSE, который выехал с обочины на проезжую часть. Мотоциклом управлял школьник 2013 года рождения.

Пострадавшего мальчика госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести с различными травмами.

По факту произошедшего инициирована проверка. Уточняется, что водитель с 2023 года шесть раз привлекалась к административной ответственности за превышение скорости.

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#ленинградская область
#дтп
#школьник
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В Татарстане объявили эвакуацию на предприятиях
31 мая 2024, 08:34

Фото: iStock/Photoboyko

В отдельных районах Казани на предприятиях объявлена необходимость эвакуации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана.
Согласно информации источника, на промышленных предприятиях отработан механизм действий в случае возникновения внештатных ситуаций для безопасности людей. Все работники проинструктированы о дальнейших действиях, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что временные ограничения на прием и отправку воздушных судов введены в аэропортах Казани и Нижнекамска. Причиной введения плана послужили беспилотные летательные аппараты, которые очевидцы заметили над Казанью.

Позже стало известно, что беспилотник сбили в Атнинском районе Татарстана. Дрон рухнул в поле после того, как, предположительно, был сбит силами противовоздушной обороны.

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#казань
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Появились кадры воронки от рухнувшего в Татарстане БПЛА
В небе над Атнинским районом Татарстана сбили беспилотник
31 мая 2024, 08:26

Фото: iStock/NatureNow

Беспилотник сбили в Атнинском районе Татарстана, кадры последствий публикует Telegram-канал Baza.
Беспилотный летательный аппарат рухнул в поле после того, как, предположительно, был сбит силами противовоздушной обороны.
На месте падения дрона образовалась крупная воронка, а земля вокруг почернела.

Ранее жители столицы Татарстана публиковали кадры, на которых видно кружащие над городом ударные дроны. Позже стало известно, что сотрудников местных промышленных предприятий экстренно эвакуируют. Как сообщают местные, сбитые над Татарстаном беспилотник направлялся в сторону завода «Оргсинтез».

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#беспилотник
#татарстан
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План «Ковер» введен в аэропорту Казани
Аэропорты Казани и Нижнекамска временно не принимают и не отправляют самолеты
31 мая 2024, 08:24

Фото: iStock/Sitikka

Временные ограничения на прием и отправку воздушных судов введены в аэропортах Казани и Нижнекамска. Об этом информирует Росавиация в Telegram-канале.
Уточняется, что воздушная гавань Казани временно не принимает и не отправляет самолеты с 05.57 мск, аэропорт Нижнекамска — с 06.24 мск. Воздушным судам, которые летели в Казань, пришлось менять направление полета.

По предварительным данным, причиной введения плана послужили беспилотные летательные аппараты, которые очевидцы заметили над Казанью.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что прошлой ночью силы ПВО сбили пять противокорабельных ракет и 29 беспилотников в небе над Краснодарским краем.

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#аэропорт
#самолёты
#жители
#казань
#дроны
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Жители Казани заметили ударные дроны в небе над городом
31 мая 2024, 08:10

Фото: iStock/aapsky

Жители столицы Татарстана сообщили о беспилотниках в небе над городом, видео публикует Telegram-канал Mash.
На обнародованных кадрах видно, как над городом пролетает крупный ударный дрон. Сообщается, что в Казани ревёт сирена воздушной тревоги.
Также уточняется, что всех сотрудников промышленных предприятий экстренно эвакуируют.

Позже стало известно, что в аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения на вылет и прилёт самолётов. Воздушным суднам, следовавшем в эти воздушны гавани, пришлось менять направление полета.

Telegram-канал SHOT сообщил, что над территорией Татарстана сбили один беспилотник.

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#казань
#беспилотник
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Принуждение и шпионаж для ВСУ: В деле жестокого убийства девушки в ЛНР новый поворот
Убитую военными РФ девушку в ЛНР задерживали по подозрению в шпионаже для ВСУ
31 мая 2024, 06:46

Фото: istock / Valeriia Sivakova

В Ростове-на-Дону начались слушания по громкому уголовному делу разведчиков ВС РФ в Южном окружном военном суде. Старший лейтенант Жамидулов и рядовой Дорожкин обвиняются в похищении и убийстве 23-летней жительницы ЛНР.
Ранее сообщалось, что убитая Валентина Давронова служила в ВСУ на должности стрелок — помощник гранатометчика.

«Лента.ру» выяснила, что девушка в 2022 году попала в плен. Как утверждает источник в правоохранительных органах, Давронова была задержана как украинская шпионка, однако доказать ее вину не удалось, после чего девушку отпустили. При этом мать Валентины отвергает эти заявления.

В разговоре с изданием она заявила, что дочь в плену никогда не была и пошла служить в ВСУ не по своей воле.

В 2014 году, когда девушке было всего 14-15 лет, ее взяли в ополчение Донбасса, но затем отпустили, как несовершеннолетнюю. На следующий день населенный пункт, где проживала девушка с матерью, заняли украинские войска. От Давроновой требовали выдать ополченцев, а когда ей исполнилось 18 лет, заставили вступить в ВСУ.

На полигоне девушка провела полгода, а потом ушла в декрет. На память о службе в украинской армии Валентину, как «истинную украинку», заставили набить татуировку трезубца на шее.

После прихода ВС РФ Давронова была задержана и отправлена в тюрьму Луганска. Девушку проверили на детекторе лжи с целью подтверждения отсутствия связей с ВСУ. Не выявив никаких преступлений, её отпустили.

По версии следствия, российские разведчики в январе 2023 года убили Давронову, чтобы скрыть от супруги командира взвода его измену. Расправившись с девушкой, командир и его подчиненный решили представить ее украинской разведчицей.

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#мать
#память
#девушка
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#всу
#вс рф
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«Cнес надгробие и бегал с флагом по деревне»: Пьяный вандал разгромил могилу бойца СВО
Пьяный вандал разгромил могилу участника спецоперации в Амурской области
31 мая 2024, 06:29

Фото: istock / AnnMaySnz

Житель села Раздольного Амурской области разгромил могилу участника специальной военной операции. Как рассказала супруга погибшего изданию Amur.life, мужчина раскидал цветы и венки, а также вырвал флаг России.
«Человек, который устроил погром, вырвал флаг... Потом этот человек с флагом бегал по деревне. После увиденного написала заявление в полицию», – рассказала жена погибшего на СВО солдата.
Как утверждает женина, она лично связалась с вандалом, и тот начал оправдываться тем, что якобы споткнулся. При этом за содеянное амурчанин не стал извиняться.

Помимо этого, от рук дикаря пострадали и другие могилы. Как заявила собеседница издания, у одного из захоронений, в частности, опрокинули памятник и вырвали оградку.

«Мой муж похоронен в начале ряда, и я, когда дальше пошла, увидела памятник опрокинутый и вырванную оградку. Я связалась с другой пострадавшей семьей, и мы выяснили, что в день похорон памятник тот был на месте, поэтому понятно, кто это сделал. У нас деревня бунтует. Такого никогда не было», – поделилась пострадавшая.
По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. В УМВД по Амурской области уточнили, что на момент совершения злодеяния мужчина был сильно пьян.

Ранее сообщалось, что в Якутске пьяный мужчина устроил стрельбу с балкона. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#памятник
#флаг
#цветы
#человек
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#заявление
#сво
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