В подмосковных Химках утонул известный рэпер из Якутии

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В подмосковных Химках погиб рэпер из Якутии Айаан Никифоров (Ian Hopeless). Об этом пишет РЕН ТВ.
Сообщается, что молодой человек отдыхал вместе со своей девушкой. Они решили искупаться в реке Клязьме. Во время купания оба начали тонуть. Людям, которые прибежали на помощь, удалось спасти только девушку. Тело рэпера находится в Москве. Близкие и родственники в процессе перевозки его на родину.
Ранее сообщалось, что на центральном пляже в Анапе после последнего звонка утонул девятиклассник, спасая своего друга, который не умеет плавать. Школьники прыгнули в море с пирса в районе центрального пляжа Анапы. Один из мальчиков выплыть не смог. Поиски тела велись более трёх часов. Ситуация осложнялась порывистым северо-восточным ветром и волнением моря. Утонувшего ребенка в итоге найти удалось.
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