В Подмосковье воры устроили пьянку на месте преступления

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Двух ранее судимых мужчин в возрасте 41 года и 43 лет задержали полицейские Рузского городского округа по подозрению в краже из дачного дома, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, мужчины проникли на участок на одном из СНТ, найденной там лопатой вскрыли дом, забрали личные вещи хозяев, упаковали их и спрятали неподалёку, а потом вернулись в обворованный дом и начали распивать там алкоголь. Во время застолья подельники поругались, один ушёл, а второй заснул прямо на месте преступления», — говорится в сообщении.Полицейские задержали одного из подозреваемых утром, когда он шёл к тайнику с украденными вещами, а второго — на следующий день в посёлке Тучково, на его рабочем месте. Все украденные вещи удалось вернуть законным хозяевам.
Против задержанных завели уголовное дело по статье «Кража», одного из подельников оставили под стражей до суда, второго отпустили под подписку о невыезде.
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