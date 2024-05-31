В Ленобласти произошло ДТП с участием 10-летнего водителя

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В Ленинградской области водитель сбила 10-летнего мальчика на мотоцикле, об этом сообщает «Фонтанка».
По информации СМИ, ДТП произошло в Бокситогорском районе Ленинградской области вечером 30 мая.
Предварительно, 52-летняя водитель Hyundai Tucson столкнулась с мотоциклом DSE, который выехал с обочины на проезжую часть. Мотоциклом управлял школьник 2013 года рождения.
Пострадавшего мальчика госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести с различными травмами.
По факту произошедшего инициирована проверка. Уточняется, что водитель с 2023 года шесть раз привлекалась к административной ответственности за превышение скорости.
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Предварительно, 52-летняя водитель Hyundai Tucson столкнулась с мотоциклом DSE, который выехал с обочины на проезжую часть. Мотоциклом управлял школьник 2013 года рождения.
Пострадавшего мальчика госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести с различными травмами.
По факту произошедшего инициирована проверка. Уточняется, что водитель с 2023 года шесть раз привлекалась к административной ответственности за превышение скорости.
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Евгения Парфентьева