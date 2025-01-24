Подмосковные библиотеки пригласили отметить День российского студенчества

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Библиотеки Подмосковья подготовили интересные и познавательные мероприятия к 25 января, когда в России отмечается Татьянин день. Об этом рассказали в пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
Это православный праздник святой мученицы Татьяны, которая считается покровительницей студентов, поэтому этот день стал Днём российского студенчества.
Посетителей библиотек ждут концерты, музыкально-поэтические вечера, квизы, развлекательные программы, книжные выставки, литературные игры, а также мероприятия по профориентации.
Так, в Центральной библиотеке Красногорска состоится квиз «Итак, она звалась Татьяной…». Эта командная игра поможет участникам вспомнить историю и традиции Татьянина дня, героинь литературных произведений и кинофильмов по имени Татьяна, а также знаменитых современниц – их тёзок.
Центральная библиотека Долгопрудного проведёт литературно-музыкальный вечер «На сцене Татьяна» Участники окунутся в атмосферу творчества. Интеллектуальная игра «Вопрос, конечно, интересный», посвященная Дню российского студенчества, пройдет в Центральной библиотеке Видного.
Центральная городская библиотека Жуковского приглашает читателей провести «Татьянин день в кругу друзей». В честь Дня студента в библиотеке проведут капустник и концерт с участием вокалиста Георгия Русакова и гитариста Сергея Анимицы.
28 января в Центральной библиотеке Талдомского городского округа откроют литературную гостиную «Татьяна, милая Татьяна». Гости узнают об обычаях и традициях, связанных с этим днём, а также о том, как его отмечают современные студенты. В завершение их ждёт шуточная викторина. Также в библиотеке пойдет выставка художественной литературы.
29 января, в библиотеке № 10 Мытищ состоится интеллектуальная викторина «Зачёт», посвященная Дню российского студенчества.
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Посетителей библиотек ждут концерты, музыкально-поэтические вечера, квизы, развлекательные программы, книжные выставки, литературные игры, а также мероприятия по профориентации.
Так, в Центральной библиотеке Красногорска состоится квиз «Итак, она звалась Татьяной…». Эта командная игра поможет участникам вспомнить историю и традиции Татьянина дня, героинь литературных произведений и кинофильмов по имени Татьяна, а также знаменитых современниц – их тёзок.
Центральная библиотека Долгопрудного проведёт литературно-музыкальный вечер «На сцене Татьяна» Участники окунутся в атмосферу творчества. Интеллектуальная игра «Вопрос, конечно, интересный», посвященная Дню российского студенчества, пройдет в Центральной библиотеке Видного.
Центральная городская библиотека Жуковского приглашает читателей провести «Татьянин день в кругу друзей». В честь Дня студента в библиотеке проведут капустник и концерт с участием вокалиста Георгия Русакова и гитариста Сергея Анимицы.
28 января в Центральной библиотеке Талдомского городского округа откроют литературную гостиную «Татьяна, милая Татьяна». Гости узнают об обычаях и традициях, связанных с этим днём, а также о том, как его отмечают современные студенты. В завершение их ждёт шуточная викторина. Также в библиотеке пойдет выставка художественной литературы.
29 января, в библиотеке № 10 Мытищ состоится интеллектуальная викторина «Зачёт», посвященная Дню российского студенчества.
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Лора Луганская