Подмосковные блогеры могут выиграть туры по Санкт-Петербургу и Дагестану
Для тех, кто ежедневно занимается креативом и ведет свой блог, есть возможность отправиться в путешествия в Санкт-Петербург и Республику Дагестан. Такие поездки разыгрывают на Всероссийском проекте «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Конкурс приурочен ко Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября.
Осенью блогеров ждут два маршрута: с 9 по 11 октября — в Санкт-Петербург, где участники побывают на легендарной «Северной верфи» и в Кронштадте, а с 28 по 30 ноября — в Дагестан, где в программе древний Дербент, крепость Нарын-Кала, Сулакский каньон и знакомство с культурой местных народов.
Чтобы попасть в число счастливчиков, нужно зарегистрироваться в проекте «ТопБЛОГ» и выполнить творческие задания. Победителей определят уже в октябре и ноябре. Все расходы на проживание, питание и программу берут на себя организаторы.
«ТопБЛОГ» — это проект для авторов разного уровня, от новичков до популярных блогеров. За пять лет его участники побывали в 20 регионах России, вдохновив миллионы людей путешествовать по стране и делать контент.
