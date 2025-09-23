Подмосковные блогеры могут выиграть туры по Санкт-Петербургу и Дагестану

23 сентября 2025, 11:58

Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия – страна возможностей»

Для тех, кто ежедневно занимается креативом и ведет свой блог, есть возможность отправиться в путешествия в Санкт-Петербург и Республику Дагестан. Такие поездки разыгрывают на Всероссийском проекте «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Конкурс приурочен ко Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября.