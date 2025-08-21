Жителей Подмосковья пригласили на турпроект «Больше, чем путешествие»

21 августа 2025, 17:44

Фото: istockphoto.com/EyeEm Mobile GmbH

Всероссийскую премию «Больше, чем путешествие» проводит Федеральное агентство по делам молодёжи. К участию приглашаются авторы и организаторы путешествий по России из разных регионов страны, включая Московскую область. Об этом сообщает пресс-служба Росмолодёжи.





Целью премии является выявление и поддержка проектов, организаций и людей, которые, работая с молодёжью в сфере путешествий, влияют на формирование гражданской идентичности людей нового поколения и развивают из патриотизм.





«Заявки на участие в премии принимаются в трёх категориях: путешественник, вдохновляющий молодёжь личным примеров, проект, развивающий потенциал путешествий в качестве инструмента воспитания любви к Родине, и организация, предлагающая патриотические путешествия», — говорится в сообщении.