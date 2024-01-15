Подмосковные борцы стали победителями международного турнира в Хорватии

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
«В турнире по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 кг выступали сразу два представителя Подмосковья. Награду высшего достоинства завоевал Садык Лалаев, одолев в финале спортсмена из Молдавии, а на третью ступень пьедестала поднялся Анвар Аллахьяров, победив в схватке за третье место соперника из Украины. Отметим, что Анвар Аллахьяров уступил лишь единожды, в схватке с соотечественником Садыком Лалаевым», — сообщили в министерстве.
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