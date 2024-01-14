Российский боксёр Бетербиев нокаутом победил британца Смита

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В канадском Квебеке состоялся бой, в котором россиянин Артур Бетербиев защищал свои чемпионские пояса по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе. Он отстоял все три титула, нокаутировав британца Каллума Смита.
В бою с британцем Бетербиев владел инициативой с первых секунд и ни на секунду не позволил усомниться в своём превосходстве. В седьмом раунде россиянин отправил Смита в нокдаун. Тот поднялся, но явно уже «поплыл». После нескольких сокрушительных ударов Бетербиева рефери остановил бой, зафиксировав победу российского боксёра техническим нокаутом.
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Александр Бойцов