Медведев вышел во 2-й круг Australian Open после отказа соперника от борьбы

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Первая ракетка России и третий игрок в мировом рейтинге Даниил Медведев вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) после того, как его соперник Теренс Атман отказался от продолжения матча в начале четвёртого сета. У француза стало сводить ноги.
Поначалу матч складывался непросто для российского теннисиста, передаёт «Чемпионат.ком». Атман, занимающий 158-ю строчку в мировой классификации, играл практически безошибочно и сумел выиграть первую партию — 7:5. Далее Медведев заиграл в полную силу и выиграл два следующих сета — 6:2, 6:4.
Уже в конце третьей партии у француза появились судороги в ногах, было видно, что ему трудно передвигаться по корту. Атман вышел на четвёртый сет, но после вчистую проигранного первого гейма отказался от продолжения борьбы — ноги продолжало сводить. В Австралии сейчас разгар лета и стоит удушающая жара. В таких условиях мышцы теряют много влаги и предрасположены к судорогам.
Даниил Медведев трогательно поддержал Атмана после матча.
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Уже в конце третьей партии у француза появились судороги в ногах, было видно, что ему трудно передвигаться по корту. Атман вышел на четвёртый сет, но после вчистую проигранного первого гейма отказался от продолжения борьбы — ноги продолжало сводить. В Австралии сейчас разгар лета и стоит удушающая жара. В таких условиях мышцы теряют много влаги и предрасположены к судорогам.
«Если ты продолжишь так играть, все самые лучшие турниры будут твоими», — подбодрил россиянин своего соперника у сетки.В следующем круге Медведев встретится с финном Эмилем Руусувуори, занимающим в мировом рейтинге 50-е место.
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Александр Бойцов