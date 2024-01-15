Подмосковный ХК «Витязь» во второй раз в сезоне обыграл ярославский «Локомотив»

Фото: сайт ХК «Витязь»
Хоккейный клуб «Витязь» победил в гостях ярославский «Локомотив» в матче чемпионата КХЛ. Как сообщается на сайте подмосковный команды, встреча в Ярославле завершилась со счётом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) в пользу гостей.
Как отмечается на сайте, «Локомотив» и «Витязь» дважды встречались в текущем сезоне. До матча в Ярославле по победам был паритет: «Витязь» с минимальным счётом 2:1одолел в Балашихе железнодорожников, а ярославцы ответили победой на «Арене 2000» – 5:2.
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Лора Луганская