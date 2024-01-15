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Подмосковный ХК «Витязь» во второй раз в сезоне обыграл ярославский «Локомотив»

15 января 2024, 11:10
Фото: сайт ХК «Витязь»

Фото: сайт ХК «Витязь»

Хоккейный клуб «Витязь» победил в гостях ярославский «Локомотив» в матче чемпионата КХЛ. Как сообщается на сайте подмосковный команды, встреча в Ярославле завершилась со счётом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) в пользу гостей.

У победителей шайбы забросили Иван Воробьёв и Джереми Рой. В таблице Западной конференции «Локомотив» занимает второе место с 70 очками. «Витязь» с 38 идёт девятым.

Как отмечается на сайте, «Локомотив» и «Витязь» дважды встречались в текущем сезоне. До матча в Ярославле по победам был паритет: «Витязь» с минимальным счётом 2:1одолел в Балашихе железнодорожников, а ярославцы ответили победой на «Арене 2000» – 5:2.

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Медведев вышел во 2-й круг Australian Open после отказа соперника от борьбы
15 января 2024, 08:48

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Первая ракетка России и третий игрок в мировом рейтинге Даниил Медведев вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) после того, как его соперник Теренс Атман отказался от продолжения матча в начале четвёртого сета. У француза стало сводить ноги.
Поначалу матч складывался непросто для российского теннисиста, передаёт «Чемпионат.ком». Атман, занимающий 158-ю строчку в мировой классификации, играл практически безошибочно и сумел выиграть первую партию — 7:5. Далее Медведев заиграл в полную силу и выиграл два следующих сета — 6:2, 6:4.

Уже в конце третьей партии у француза появились судороги в ногах, было видно, что ему трудно передвигаться по корту. Атман вышел на четвёртый сет, но после вчистую проигранного первого гейма отказался от продолжения борьбы — ноги продолжало сводить. В Австралии сейчас разгар лета и стоит удушающая жара. В таких условиях мышцы теряют много влаги и предрасположены к судорогам.

Даниил Медведев трогательно поддержал Атмана после матча.

«Если ты продолжишь так играть, все самые лучшие турниры будут твоими», — подбодрил россиянин своего соперника у сетки.

В следующем круге Медведев встретится с финном Эмилем Руусувуори, занимающим в мировом рейтинге 50-е место.

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#медведев
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Первая ракетка мира Джокович не без труда прошёл во второй круг Australian Open
14 января 2024, 16:25

Фото: РИА Новости/Александр Джорович

Первая ракетка мира и прошлогодний победитель Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) серб Новак Джокович не без труда вышел во второй круг турнира. Во встрече с 18-летним Дино Прижмичем ему пришлось провести на корте четыре часа, прежде чем он добился победы со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.
Перед игрой Джокович считался безоговорочным фаворитом и специалисты, так же как и болельщики, были уверены, что лидер мирового рейтинга легко пройдёт во второй круг. Однако 178-я ракетка мира Прижмич, который пробился в основную сетку турнира через квалификацию, сумел удивить.

Теннисисты ранее между собой не встречались, что и неудивительно: хорват ровно вдвое младше своего многоопытного оппонента и совсем недавно начал играть на высоком уровне. Джокович непривычно много ошибался в игре с незнакомым соперником и во многом воспользовавшись этим Прижмич выиграл вторую партию на тай-брейке, сравняв счёт в матче. Однако затем серб собрался и на классе довёл игру до победы.

Тем не менее, молодой хорват оставил приятное впечатление, цепляясь за любые мячи и не раз срывая аплодисменты публики. Розыгрыши часто затягивались именно из-за неуступчивости Прижмича. Для сравнения, матч Рублёва и Вилды, который растянулся на пять сетов, продолжался 3 часа 42 минуты, а Джокович и Прижмич провели на корте ровно четыре часа, сыграв на одну партию меньше.

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#матч
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Три хоккеиста дисквалифицированы за стычку на разминке перед игрой «Амур» - «Авангард»
КХЛ дисквалифицировала трёх игроков за потасовку перед игрой «Амур» - «Авангард»
14 января 2024, 15:39

Фото: istockphoto/JohnAlexandr

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вынес решение о дисквалификации игроков «Авангарда» Артема Чмыхова и Марк Вербу, а также хоккеиста «Амура» Сергея Колесникова. Они устроили потасовку на льду во время раскатки перед игрой этих команд.
Кроме того, эти игроки получили денежные штрафы. Наказаны также хоккеисты «Амура» Кирилл Спиценко и Евгения Грачёв, а также игрок «Авангарда» Семён Чистяков, но для них всё ограничилось денежным штрафом и обошлось без дисквалификации. Стоит отметить, что в первом периоде нападающий клуба из Омска Марк Верба получил пятиминутное удаление за атаку соперника в область головы и шеи.

Стычка игроков перед матчем в полноценную драку не переросла. Хоккеисты просто потолкались немного. Тем не менее, КХЛ применила санкции к наиболее активным участникам потасовки. Были также оштрафованы и оба клуба. Сама же игра, напомним, завершилась со счётом 3:1 в пользу омского «Авангарда».

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#санкции
#кхл
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#штрафы
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Россиянин Рублёв в пяти сетах одолел бразильца Вилда на старте Australian Open
14 января 2024, 11:26

Фото: РИА Новости/Александр Джорович

Российский теннисист Андрей Рублёв в тяжелейшем пятисетовом поединке победил бразильца Тиаго Сейбот Вилда в первом круге турнира Большого шлема Australian Open. На тай-брейке решающей партии россиянин проигрывал 1:4, но сумел отыграться и вырвать победу.
Перед началом поединка казалось, что российский теннисист не должен испытать больших проблем: в этом году он уже успел выиграть титул в Гонконге, одержав победы в четырёх матчах. В рейтинге ATP Андрей занимает сейчас пятое место. Вилд, идущий на 74-м месте в мировой табели о рангах, провёл в этом году три матча. В одном одержал победу, в двух других проиграл. Считается специалистом по грунтовым покрытиям, имея на харде (как в Австралии) лишь 11% побед.

Тем не менее, бразилец оказал Рублёву очень серьёзное сопротивление. Более того, он мог выиграть матч, если бы на тай-брейке решающего сета не дрогнул и не позволил россиянину отыграться со счёта 1:4. Игра закончилась со счётом 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10:6). Теннисисты провели на корте три часа 42 минуты.

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#матч
#игра
#теннис
#австралия
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Российский боксёр Бетербиев нокаутом победил британца Смита
14 января 2024, 10:24

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

В канадском Квебеке состоялся бой, в котором россиянин Артур Бетербиев защищал свои чемпионские пояса по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе. Он отстоял все три титула, нокаутировав британца Каллума Смита.
Поединок между ними должен был состояться еще 19 августа 2023 года, но был перенесен из-за проблем со здоровьем у российского боксера, сообщается на сайте WBC. Таким образом Бетербиев уже в восьмой раз защитил титул по версии IBF, в четвёртый раз сохранил за собой чемпионский пояс WBC и во второй — пояс WBO. На профессиональном ринге российский боксёр провёл 20 боёв и во всех одержал победы, причём все поединки он закончил досрочно.

В бою с британцем Бетербиев владел инициативой с первых секунд и ни на секунду не позволил усомниться в своём превосходстве. В седьмом раунде россиянин отправил Смита в нокдаун. Тот поднялся, но явно уже «поплыл». После нескольких сокрушительных ударов Бетербиева рефери остановил бой, зафиксировав победу российского боксёра техническим нокаутом.

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#бокс
#канада
#россия
#победа
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В НХЛ призвали допустить Израиль до международных соревнований
14 января 2024, 00:51

Фото: istockphoto/AlenaLitvin

Национальная хоккейная лига (НХЛ) выразила серьезную обеспокоенность относительно временного отстранения сборной Израиля от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF) из соображений безопасности.
В заявлении, опубликованном на сайте НХЛ, отмечается, что лига призывает IIHF как можно скорее решить необходимые вопросы, чтобы избежать несправедливого исключения израильских национальных сборных из будущих соревнований, на которые они имеют право и в которых успешно прошли квалификацию.

НХЛ подчеркнула, что отстранение сборной Израиля является временным мероприятием и не является санкцией против израильской федерации, не затрагивает ее статуса и репутации в IIHF.

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#тренер
#кхл
#нхл
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Бывшая россиянка заняла второе место на ЧЕ по фигурному катанию
Губанова, выступающая за Грузию, стала второй на ЧЕ по фигурному катанию
13 января 2024, 18:33

Фото: istockphoto/KinoMasterskaya

Соревнования одиночниц в рамках чемпионата Европы по фигурному катанию подошли к концу.
«Лента.ру» пишет, что первое место заняла бельгийка Луна Хендрикс. Она набрала 213,25 балла.

На втором месте 21-летняя Анастасия Губанова, у которой раньше было российское гражданство. С 2021 года она представляет Грузию.
На соревнованиях она набрала 206,52 балла.

Третьей стала бельгийка, Нина Пинзарроне с 202,29 баллами.

Чемпионат Европы-2024 состоялся в литовском Каунасе с 10 по 14 января. Россияне не участвуют в соревнованиях из-за санкций со стороны Международной федерации конькобежцев (ISU).

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала смену гражданства российскими фигуристами.

По мнению Тарасовой, «правильно делают, что уходят». Ведь спорт — это их жизнь и профессия, поэтому им надо выступать, сообщает «Матч ТВ».

Нынешний чемпионат Европы по фигурному катанию 2024 года проходит в литовском Каунасе и закончится 14 января. В соревнованиях приняли участие 24 фигуриста, которые родились в России, но сменили спортивное гражданство.

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Малинкович отправил портрет Троцкого сбежавшему в США шпажисту Биде

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#фигурное катание
#спорт
#чемпионат европы
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Малинкович отправил портрет Троцкого сбежавшему в США шпажисту Биде
13 января 2024, 16:08

Фото: istockphoto/AndreyPopov

Председатель ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович отправил шпажисту Сергею Биде портрет революционера и политического эмигранта Льва Троцкого.
Шпажист Сергей Бида покинул Россию и планирует выступать за сборную США на Олимпиаде-2024 года.

«Я хочу от имени компартии «Коммунисты России», от имени всех патриотов отправить Биде портрет господина Троцкого, который тоже плохо себя вел, и все знают, чем это закончилось. Еще призываю российские спецслужбы сформировать отличную команду фехтовальщиков и добиться её участия в соревновании, в котором будет участвовать предатель Бида», - сказал Сергей Малинкович РИА Новости.
Ранее сообщалось, что российские шпажисты Сергей и Виолетта Бида и саблист Константин Лоханов планируют выступить за американскую сборную на Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже.

USA Today пишет, что спортсменов поддерживают Олимпийский и Паралимпийский комитеты США, а также Федерации фехтования США. Организации направили письма в их поддержку, сообщает РИА Новости.

Ранее МВД РФ объявило в розыск семейную пару Виолетту и Сергея Биду. Они выступили летом прошлого года на чемпионате США по фехтованию в нейтральном статусе, не уведомив РФ. Из-за этого случая в отставку был отправлен старший тренер сборной РФ по шпаге Александр Глазунов.

Спортсменам может грозить от 5 до 10 лет тюрьмы за самовольное оставление части: они являются военнообязанными.

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#спорт
#сша
#новости
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Тихонов посоветовал футболисту Дзюбу соблюдать субординацию
13 января 2024, 15:16

Фото: istockphoto/Marcus Millo

Бывший-полузащитник «Спартака» и главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов ответил форварду «Локомотива» Артему Дзюбе про заигрывание с болельщиками «Спартака».
«Я ни одного плохого слова в сторону Дзюбы никогда не говорил. Поэтому посоветую Артему, чтобы соблюдал субординацию. Мы все понимаем, что чемпионат мира нам не выиграть, а со «Спартаком» — [выиграть чемпионство] досягаемо. Я выигрывал его 8 раз, а сколько Артем со «Спартаком»?»– уточнил Тихонов, передаёт Sport24.
Напомним, Дзюба в выпуске YouTube-шоу «Ну, так нельзя» сказал, что Тихонов, когда говорил о том, что для него победа в РПЛ со «Спартаком» более ценна, чем теоретический триумф на чемпионате мира в составе российской сборной, просто заигрывал с фанатами.

Андрей Тихонов-восьмикратный чемпионом России в составе московского «Спартака» и двукратный обладатель Кубка страны.
Будучи тренером возглавлял щелковскую «Спарту», «Енисей», «Крылья Советов» из Самары и казахстанскую «Астану».

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала смену гражданства российскими фигуристами.
По мнению Тарасовой, «правильно делают, что уходят». Ведь спорт — это их жизнь и профессия, поэтому им надо выступать, сообщает «Матч ТВ».

Нынешний чемпионат Европы по фигурному катанию 2024 года проходит в литовском Каунасе и закончится 14 января. В соревнованиях приняли участие 24 фигуриста, которые родились в России, но сменили спортивное гражданство.

Читайте также:

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#спорт
#футбол
#новости
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