В Подмосковье началась аккредитация для СМИ на благотворительный забег «Пульс Добра»

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Приём заявок от СМИ на освещение благотворительного забега «Пульс Добра» открыт, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Забег пройдёт 14 сентября в Коломне на улице Набережной реки Коломенки, 7.
Заявления с указанием имени и фамилии, названия СМИ, контактного номера телефона и информации об автомобиле должны быть отправлены на электронную почту Министерства физической культуры и спорта Московской области mosoblsport@list.ru.
Известные спортсмены, чемпионы и призёры Олимпийских игр, такие как Александр Легков, Евгений Рылов, Даниил Алдошкин и Александр Бондарь, примут участие в благотворительном забеге.
В мероприятии также примут участие дети из организаций Московской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также самые юные бегуны в возрасте от четырёх лет, люди с ограниченными возможностями, воспитанники интернатов и специализированных спортивных школ, любители и профессиональные спортсмены.
Маршрут забега включает классический полумарафон 21,1 км, дистанции 10 и 3 километра, а забеги для самых маленьких участников на 300 и 600 метров. Для особенных гостей «Пульса Добра» пройдет традиционный «Забег безграничных возможностей».
Все собранные средства пойдут на помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Благотворительный забег «Пульс Добра» организован благотворительным фондом социальных программ Московской области «Исток» при поддержке министерства физической культуры и спорта Московской области.
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Заявления с указанием имени и фамилии, названия СМИ, контактного номера телефона и информации об автомобиле должны быть отправлены на электронную почту Министерства физической культуры и спорта Московской области mosoblsport@list.ru.
Известные спортсмены, чемпионы и призёры Олимпийских игр, такие как Александр Легков, Евгений Рылов, Даниил Алдошкин и Александр Бондарь, примут участие в благотворительном забеге.
В мероприятии также примут участие дети из организаций Московской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также самые юные бегуны в возрасте от четырёх лет, люди с ограниченными возможностями, воспитанники интернатов и специализированных спортивных школ, любители и профессиональные спортсмены.
Маршрут забега включает классический полумарафон 21,1 км, дистанции 10 и 3 километра, а забеги для самых маленьких участников на 300 и 600 метров. Для особенных гостей «Пульса Добра» пройдет традиционный «Забег безграничных возможностей».
Все собранные средства пойдут на помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Благотворительный забег «Пульс Добра» организован благотворительным фондом социальных программ Московской области «Исток» при поддержке министерства физической культуры и спорта Московской области.
Дайана Хусинова