Пятерым детям-сиротам из Раменского округа вручили сертификат и ключи от квартир

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
Жилищные условия улучшили для пятерых детей-сирот из Раменского городского округа: четверо из них получили ключи от новых квартир, а один — сертификат на покупку жилья, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Благоустроенные квартиры в городе Раменское получили Анна Иванова, Денис Бычков, Ирина Жаденова и Любовь Жадан. А сертификат на приобретение жилья в любом районе Московской области вручили Илье Евсину», — говорится в сообщении.Церемонию вручения провёл временно исполняющий полномочия главы округа Раменского городского округа Эдуард Малышев.
«Сегодняшнее мероприятие — не просто вручение ключей и документов, это следующая страница в жизни ребят, новый старт и надежда на лучшее будущее. Я хочу пожелать молодым людям уюта и тепла в их новых домах», — сказал Эдуард Малышев.Всего в текущем году в округе жильём должны обеспечить 29 детей-сирот, 11 из них получили жилищные сертификаты, а шесть уже купили на них благоустроенные квартиры.
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