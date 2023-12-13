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Подмосковные дети стали победителями и призерами конкурса «Заповедная сказка»

13 декабря 2023, 13:56
Фото: istockphoto /Zolga_F

Фото: istockphoto /Zolga_F

Восемь юных жителей Подмосковья стали победителями и призерами конкурса Минприроды «Заповедная сказка». Об этом сообщила пресс-служба министерства о экологии и природопользования Московской области.
На конкурс было прислано свыше 1400 писем со сказок юных россиян, которые сочинили истории редких животных.

«Мы ожидали, что подмосковные дети и подростки примут самое активное участие в конкурсе — и не ошиблись.<…> В числе 13 победителей конкурса — двое наших земляков: Полина Архипова и Виктория Костюкова. Еще пять наших ребят и девчонок стали призерами. Я от всей души поздравляю победителей!»., — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.


Стоит отметить,что сказки юных жителей Московской области стали призерами номинаций: «Снежный барс», «Серый кит», «Стерх», «Гренландский кит», «Аргали» и «Дзерен».

Кроме этого, информационную поддержку конкурсу в Подмосковье оказало региональное Минэкологии.

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Акунин рассказал пранкерам, что одобряет бомбёжки российских городов
13 декабря 2023, 14:59

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Российский писатель Борис Акунин заявил, что атаки ВСУ на Крым и другие регионы России не вызывают у него претензий. Об этом он рассказал в ходе беседы с пранкерам Вованом и Лексусом. Запись разговора размещена в телеграм-канале пранкеров.
Один из пранкеров вел беседу с Акуниным от лица президента Украины Владимира Зеленского. Писателю был задан вопрос о том, как он относится к обстрелу российских городов со стороны ВСУ. Автор произведений ответил, что никаких претензий он не имеет, а то, что происходит, «мы хорошо понимаем». 
 
Он также добавил, что убийство россиян его не смущает. 
 
Борис Акунин убыл из России в 2014 году. Он неоднократно заявлял, что чувствует опасность, которая якобы исходит от Москвы. 

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Ученики ЦМИТ из Жуковского выиграли хакатон по 3D-моделированию
13 декабря 2023, 14:52

Фото: Мининвест МО

Двое учеников Центра молодёжного инновационного творчества Жуковского Никита Гришаков и Владислав Ашихмин стали победителями хакатона по 3D-моделированию. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Хакатон проходил на площадке ЦМИТ Жуковский. В общей сложности на выполнение заданий у участников ушло четыре часа для возрастной категории 10-13 лет и шесть часов – для категории 14-16 лет. Ребята создавали чертежи, модели и сборки, восстанавливали геометрию STL-моделей», – рассказали в министерстве. 
Все участники хакатона получили сертификаты, а победителям вручили памятные призы.
 
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#жуковский
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В Москве впервые лишили приезжих гражданства РФ за совершение преступления
МВД: двух россиян впервые лишили гражданства РФ за преступление в Москве
13 декабря 2023, 14:52

Фото: iStock/JessAerons

В Москве впервые лишили российского гражданства иностранцев за совершение преступления. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Согласно сообщению, полиция задержала двоих приезжих, которые ранее получили российское гражданство.

«У одного из них обнаружено и изъято 19 свёртков с мефедроном, а у второго 1 свёрток с аналогичной «синтетикой». Оба привлечены к уголовной ответственности по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации и осуждены в соответствии с действующим законодательством», - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, мужчин лишили российского гражданства. Паспорта у них изъяли.

Напомним, с апреля текущего года в России вошел в силу закон, согласно которому гражданства могут лишить за «фейки», дискредитацию армии и тяжкие преступления. Кроме того, российский паспорт могут отобрать за преступления, которые создают угрозу национальной безопасности страны.

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#закон
#паспорт
#страны
#фейки
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Милонов предложил ограничить максимальную цену на такси в непогоду
13 декабря 2023, 14:51

Фото: istockphoto.com/littleny

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой ограничить максимальную стоимость такси в период неблагоприятных и экстремальных погодных условий.
Он пояснил, что в осенне-зимний период во многих регионах страны наблюдаются обильные осадки и неблагоприятные погодные условия, из-за чего цены на такси иногда составляют по несколько тысяч рублей. Это приводит людей в шок и многим такой транспорт становится не по карману, хотя такси уже давно перестало считаться роскошью.

«Прошу рассмотреть вопрос о введении ограничения максимальной стоимости пользования услугами аккредитованных перевозчиков такси в период неблагоприятных и экстремальных погодных условий. Такие меры не будут противоречить рыночным принципам ценообразования», — приводит RT текст обращения депутата на имя министра транспорта России Виталия Савельева.

Ранее москвичам рекомендовали пользоваться городским транспортом для поездок по Москве из-за снегопада.

«В городе идёт снег – дорожная ситуация в городе стабильная, городской транспорт работает штатно. Автомобилисты едут медленнее и внимательнее со средней скоростью – 22 км/ч. <...> В течение дня рекомендуем использовать городской транспорт – МЦК, МЦД, метро. А наземный транспорт (автобусы и такси) быстрее передвигается по выделенным полосам», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

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#москва
#транспорт
#такси
#снег
#цены
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Синоптик: В Москву придет кошмарный снегопад и оттепель
Синоптик Шувалов пообещал Москве «кошмарный снегопад» и оттепель
13 декабря 2023, 14:51

Фото: IStock/MahmutSonmez

Москву накроет сильный снегопад, а потом начнётся оттепель. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам синоптика, обильные осадки придут в российскую столицу с юга. Предполагается, что количество выпавшего снега приблизится к рекордным показателям.
«В пятницу нас ждет кошмарный снегопад. Он будет очень большим, близким к рекорду, так как с юга надвигается южный циклон. Осадки начнутся в ночь с четверга на пятницу и будут продолжаться весь день. Плюс к этому добавится ветер до 15-17 метров в секунду, а это грозит заносами», — сказал Шувалов.
Специалист подчеркнул, что сразу после снегопада в Москву придет потепление. Столбики термометров будут подниматься до плюсовых значений.
«В воскресенье наступит первая в этом году оттепель, которая будет чередоваться с похолоданием практически на протяжении всей следующей недели. Будет 1… 3 градуса, но снег все равно не растает, потому что по результатам снегопада снежный покров может достичь полуметра», — добавил синоптик.
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#снегопад
#ветер
#осадки
#москва
#тепло
#зима
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Умер гендиректор Российской национальной библиотеки Гронский
13 декабря 2023, 14:42

Фото: iStock/inga

Генеральный директор Российской национальной библиотеки (РНБ) Владимир Гронский умер на 71-м году жизни. Об этом сообщает агентство ТАСС.
Гронский родился 31 декабря 1952 года. Он был известным российским журналистом, руководителем культурных учреждений. На должность генерального директора Российской национальной библиотеки Гронский был назначен в 2021 году. 
Причины смерти в настоящее время неизвестны. Предполагается, что Гронский мог скончаться по естественным причинам. 
 
Ранее сообщалось о смерти литературного критика Андрея Немзера, который ушел из жизни в 66 лет. 
Он автором тысячи публикаций как в отечественной, так и в зарубежной прессе. Коллеги покойного выразили соболезнования его родным и близким. 

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#соболезнования
#смерть
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Перечислены самые тёплые дни этой недели
Метеоролог Позднякова: Наиболее тёплыми днями в Москве будут четверг и пятница
13 декабря 2023, 14:35

Фото: istockphoto.com/nantonov

Метеоролог Татьяна Позднякова заявила, что на этой неделе самыми тёплыми днями в Москве станут четверг и пятница, 14 и 15 декабря.
Так, в эти дни минимальная температура ночью составит -6...-8°C, а днём — около -5°C.

«При этом, днём в субботу, 16 декабря, интенсивность снегопада уменьшится. Снова подморозит», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Позднякова.

В то е время, отметила специалист, пятница станет и самым ненастным днём из-за сильного снегопада.

«Ожидаются сильный снег в течение суток, метель, местами заносы на дорогах. Все это будет проходить при отрицательной температуре воздуха. Мы считаем, что 15 декабря мы либо приблизимся к суточному рекорду, либо он может быть перекрыт. За сутки может выпасть около 17 мм осадков», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Позднякова.

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#москва
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Подростки все чаще попадают в московские СИЗО за совершение диверсий
УФСИН: в СИЗО все чаще попадают дети из благополучных семей
13 декабря 2023, 14:21

Фото: iStock/Maddie Red Photography

В московские СИЗО все чаще попадают дети из благополучных семей, обвиняемые по экстремистским и террористическим статьям. Об этом рассказала помощник начальника Управления по соблюдению прав человека в УИС УФСИН России по городу Москве Марина Васина.
«В 2023 году у нас наблюдается очень большой рост несовершеннолетних, содержащихся в изоляторах. Если это на начало года 18 человек казалось для нас очень много, то на сегодняшний день это более 50», - рассказала Васина.

Она отметила, что два года назад в СИЗО попадали подростки с тяжелой судьбой. Они совершали убийства, насилие и многое другое. Однако на сегодняшний день в изоляторе оказываются несовершеннолетние, которые обвиняются в экстремизме и терроризме. Таких девять из десяти человек. Примечательно, что большинство из этих детей воспитываются в благополучных семьях. Подростки имеют определенные успехи в спорте и учебе.

Она пояснила, что в основном в СИЗО содержатся подростки, которые совершили поджог релейных шкафов на железной дороге. За это грозит лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет.

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#насилие
#подростки
#поджог
#человек
#сизо
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В Петербурге скончался известный писатель и журналист Андрей Константинов
13 декабря 2023, 14:13

Фото: istockphoto/SergeyPankratov

В Санкт-Петербурге умер известный писатель, журналист, сценарист Андрей Константинов. Ему было 60 лет.
Константинов скончался рано утром 13 декабря 2023 года у себя в квартире. О смерти друга, товарища и коллеги сообщили журналисты «Фонтанки.ру». Известно, что в последний год писатель тяжело и неизлечимо болел.

Кроме книг, статей, создания сценария знаменитого сериала «Бандитский Петербург», Андрей Константинов известен также как основатель независимого «Агентства журналистских расследований» (АЖУР). Общий тираж его книг превышает 20 миллионов экземпляров. Он лауреат многих литературных премий и конкурсов. Также награждён медалью «За боевое содружество» и «За заслуги перед Отечеством» II степени. С 2004 по 2011 год возглавлял Санкт-Петербургский союз журналистов.

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