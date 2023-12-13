Подмосковные дети стали победителями и призерами конкурса «Заповедная сказка»

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Восемь юных жителей Подмосковья стали победителями и призерами конкурса Минприроды «Заповедная сказка». Об этом сообщила пресс-служба министерства о экологии и природопользования Московской области.
На конкурс было прислано свыше 1400 писем со сказок юных россиян, которые сочинили истории редких животных.
Стоит отметить,что сказки юных жителей Московской области стали призерами номинаций: «Снежный барс», «Серый кит», «Стерх», «Гренландский кит», «Аргали» и «Дзерен».
Кроме этого, информационную поддержку конкурсу в Подмосковье оказало региональное Минэкологии.
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«Мы ожидали, что подмосковные дети и подростки примут самое активное участие в конкурсе — и не ошиблись.<…> В числе 13 победителей конкурса — двое наших земляков: Полина Архипова и Виктория Костюкова. Еще пять наших ребят и девчонок стали призерами. Я от всей души поздравляю победителей!»., — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Кроме этого, информационную поддержку конкурсу в Подмосковье оказало региональное Минэкологии.
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Мира Полтева