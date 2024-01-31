Подмосковные городские службы обработают дороги перед ледяным дождём

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
Городские службы Подмосковья переведены на усиленный режим работы. В ночь на 1 февраля на фоне прохождения тёплого атмосферного фронта в Московской области ожидается ухудшение погоды, сообщили в пресс-службе Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
В регионе пройдёт ледяной дождь, который приведёт к образованию гололедицы на дорогах. Специалисты обработают самые уязвимые участки противогололёдными материалами.
В ведомстве добавили, что при гололёде пешеходам следует выбирать удобную обувь с нескользящей подошвой. Нужно проявлять осторожность при ходьбе, не спешить и держать руки свободными для сохранения равновесия.
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«Мы убедительно просим горожан быть максимально внимательными и аккуратными, а также не парковать автомобили возле контейнерных площадок и подъездов. Это затруднит не только вывоз мусора, но и уборку прилегающих зон», – сказала глава управления в ранге министра Светлана Аипова.
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Лора Луганская