Подмосковные дорожники вывезли с начала зимы 107 тысяч грузовиков снега

Фото: пресс-служба Минтранса МО
С начала зимы дорожные службы Московской области вывезли с территории региона порядка 107 тысяч грузовиков снега. Это более 2,5 млн кубометров, сообщили в подмосковном Минтрансе.
«С начала декабря в области выпало около 220% месячной нормы осадков. Чтобы поддерживать дорожную сеть в нормальном состоянии, дорожники ежедневно чистят и обрабатывают проезжую часть, тротуары и посадочных площадок, а также вывозят снег. Так, с начала зимнего сезона вывезли порядка 700 тысяч кубометров с региональной сети и более 1,8 млн кубометров – с муниципальных дорог», – рассказал зам пред правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.Он добавил, что самый большой объём работ провели в Раменском, Одинцове, Балашихе, Люберцах, Мытищах и Сергиевом Посаде.
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Лора Луганская