В Ленинском в июле собрали 7,8 млн. рублей штрафов за незаконную перевозку стройотходов

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Штрафы за незаконную перевозку строительных отходов в Ленинском городском округе с начала июля достигли 7,8 млн. рублей. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Система видеонаблюдения работает круглосуточно, выявляя нарушителей и днем, и ночью. Штрафы формируются автоматически, что делает процесс более оперативным. В этом месяце камеры зафиксировали 99 нарушителей, занимающихся незаконными перевозками отходов. Общая сумма наложенных штрафов превысила 7 млн. рублей», – говорится в сообщении.Самое большое количество штрафов выписали водителям из Балашихи. Нарушения зафиксировали на трассах М-4 «Дон», А-105 «Подъезд к аэропорту Домодедово», на участке дороги «М-5 «Урал» – посёлок Володарского – Каширское шоссе».
В министерстве напомнили, что гораздо выгоднее оформить талон на перевозку отходов на региональном портале госуслуг. Для этого нужно указать личные данные, информацию о происхождении и объёмах отходов сноса, грунта и стройматериалов. Заполнение анкеты займет не более 10 минут, зато штрафы могут достигать 250 тыс. рублей.
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