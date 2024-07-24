В зимней уборке общественных пространств Химок задействуют 180 единиц техники

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
В Химках завершают подготовку коммунальной техники к осенне-зимнему сезону, сообщили в пресс-службе городского округа. В городе обновили спецтехнику для расчистки дорог, подготовили дополнительные места для хранения инвентаря в Лунёвском и Сходне.
«В Химках более 1,5 тыс. объектов повышенного внимания. Это 515 км дорог общего пользования, около 500 дворов, а также 105 парков, скверов и других общественных пространств. В уборке задействуют более 180 единиц техники. Это комбинированные дорожные машины, фронтальные погрузчики, самосвалы, лаповые погрузчики, средства малой механизации. В городе ежедневно будут трудиться более 300 сотрудников коммунальной организации. Штат работников полностью укомплектован», – говорится в сообщении.Как отметили в администрации, особое внимание уделят уборке дворов. В муниципалитете около 1,5 тыс. многоквартирных домов. За чистотой придомовых зон будут следить свыше 850 дворников. Им предоставят около 50 тыс. единиц инвентаря и 70 единиц техники.
План повышения эффективности уборки муниципалитетов стал одним из главных вопросов на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с главами муниципалитетов и региональным правительством. С наступлением холодов на улицы Подмосковья выйдут более 10 тыс. сотрудников дорожно-коммунальных служб. В уборке задействуют более 2 тыс. специализированной техники.
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Лора Луганская