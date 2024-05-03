В Совфеде предложили ввести налоговый вычет на гумпомощь новым регионам России

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Сенатор Айрат Гибатдинов разработал законопроект, согласно которому предлагается установить возможность получения социального налогового вычета за покупку товаров для оказания гуманитарной помощи новым регионам России. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что приобретённые товары должны быть безвозмездно переданы по договору пожертвования для оказания содействия российской армии, мирным гражданам, для поддержания режима безопасности на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Подчеркнём, что по нынешнему законодательству гражданин может получить налоговый вычет в сумме доходов, которые перечисляются в виде пожертвований некоммерческим организациям, которые, помимо прочего, содействуют защите граждан от чрезвычайных ситуаций.
В пояснительной записке к проекту сказано, что внесение изменений в законодательство позволит компенсировать часть затрат налогоплательщика.
В настоящее время проект направлен на отзыв кабмина.
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Подчеркнём, что по нынешнему законодательству гражданин может получить налоговый вычет в сумме доходов, которые перечисляются в виде пожертвований некоммерческим организациям, которые, помимо прочего, содействуют защите граждан от чрезвычайных ситуаций.
В пояснительной записке к проекту сказано, что внесение изменений в законодательство позволит компенсировать часть затрат налогоплательщика.
В настоящее время проект направлен на отзыв кабмина.
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*запрещённая в России террористическая организация
Анастасия Чинкова