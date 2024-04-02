Щёлковские лесничие сумели сфотографировать благородного оленя

Фото: Istockphoto / SWKrullImaging
Благородный олень предстал перед специалистами Московского учебно-опытного лесничества, которые совершали патрулировали лес в городском округе Щёлково. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Грациозное животное мелькнуло сперва тенью среди ветвей в пробуждающемся от зимы лесу. В гордой осанке и неторопливости движений проявлялось его величие. Когда олень приблизился к сотрудникам лесной охраны, они просто оцепенении от восхищения. Однако лесничие смогли сфотографировать красивого и довольно редкого зверя», – отмечается в сообщении.В региональном Комлесхозе напомнили, что при встрече с диким животным нужно соблюдать осторожность. Это не зависит от его размеров и пищевых предпочтений. Защищаясь, зверь вполне может навредить человеку.
Читайте также:
В Подмосковье проснулись жабы, лягушки и тритоны
В Подмосковье активизировались клещи
Заболевания диких животных африканской чумой свиней в Подмосковье не выявили
Лора Луганская