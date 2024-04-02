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Щёлковские лесничие сумели сфотографировать благородного оленя

02 апреля 2024, 22:12
Фото: Istockphoto / SWKrullImaging

Фото: Istockphoto / SWKrullImaging

Благородный олень предстал перед специалистами Московского учебно-опытного лесничества, которые совершали патрулировали лес в городском округе Щёлково. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Грациозное животное мелькнуло сперва тенью среди ветвей в пробуждающемся от зимы лесу. В гордой осанке и неторопливости движений проявлялось его величие. Когда олень приблизился к сотрудникам лесной охраны, они просто оцепенении от восхищения. Однако лесничие смогли сфотографировать красивого и довольно редкого зверя», – отмечается в сообщении.
В региональном Комлесхозе напомнили, что при встрече с диким животным нужно соблюдать осторожность. Это не зависит от его размеров и пищевых предпочтений. Защищаясь, зверь вполне может навредить человеку.


Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

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Фонд «Защитники Отечества» принял 910 тысяч обращений граждан
02 апреля 2024, 22:14

Фото: сайт Кремля

Фонд «Защитники Отечества» с начала своей работы принял чуть меньше одного миллиона обращений, из которых 780 тысяч уже решены. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила председатель фонда Анна Цивилева.
Организация создана указом президента от 3 апреля 2023 года. Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов CBO и семей погибших бойцов.

Сотрудники фонда помогают в оказании поддержки военнослужащим, обеспечивают медицинскую и социальную реабилитацию, психологическую помощь, снабжение лекарствами в случае необходимости.

«Структура эта абсолютно новая в нашей стране, никогда ранее не создаваемая – ни после Великой Отечественной войны, ни после предыдущих локальных войн и конфликтов», — рассказала Анна Цивилева.
Спикер отметила, что с 1 июня прошлого года во всех субъектах Российской Федерации без исключения были открыты филиалы фонда. Она поблагодарила за поддержку губернаторов на местах, а также глав муниципалитетов.

Цивилева уточнила, что сотрудники фонда включаются по любому обращению, и за каждой семьёй, за каждым ветераном закреплён персональный социальный координатор.

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#владимир путин
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До конца года в Подмосковье отремонтируют семь объектов культурного наследия
02 апреля 2024, 21:27

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В этом году в Московской области проведут капремонт семи объектов культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона Подмосковья.
«Объекты культурного наследия – свидетели истории, хранители памяти. Капитальный ремонт этих уникальных памятников архитектуры требует особого подхода, высокого профессионализма и глубокого уважения к их историческому значению. На территории Московской области продолжаются работы по реставрации объектов культурного наследия, расположенных в Королёве на ул. Циолковского», – говорится в сообщении.
Как пояснили в ведомстве, речь идёт об ансамбле жилых домов 40-х – 50-х годов ХХ века. Ранее в кирпичных домах заменили внутренние инженерные систем. Сейчас выполняются работы по ремонту металлической кровли, чердаков и замене стропильной системы.

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#московская область
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Во Фрязине появился новый храм на 465 прихожан
02 апреля 2024, 20:46

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

В городском округе Фрязино завершилось строительство православного Храма державной иконы Божией Матери. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.
«Церковь рассчитана на 465 прихожан, в приходе будет трудиться 35 служащих. Общая площадь двухэтажного здания – более 500 кв. м. В храме обустроены входная зона с гардеробной, помещение для прихожан, солея, пространство алтаря. Для певчих предусмотрен балкон», – говорится в сообщении.
Одноглавый православный Храм державной иконы Божией Матери был построен в 2017 году, однако с 2022-го находился на реставрации. Сейчас все работы завершены, и церковь готова принять верующих.

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#московская область
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Стало известно, что может спасти Землю от астероидов
Академик Зайцев заявил о мерах защиты Земли
02 апреля 2024, 20:34

Фото: iStock/buradaki

Генеральный директор «Центра планетарной защиты» Анатолий Зайцев заявил, что Землю можно защитить от астероидов и других космических тел специальными космическими аппаратами и ракетами.
«Если у нас большой резерв времени – годы или десятки лет – то за это время можно подготовить соответствующие средства. Имеются ввиду космические аппараты-перехватчики и ракеты-носители, которые запустят их к опасному объекту. Наши учёные всё это просчитывали», — объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Зайцев.

Он пояснил, что столкновения таких средств с небесным телом будет достаточно для того, чтобы изменить траекторию полёта астероида для безопасности нашей планеты.

Ранее директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин заявлял о том, что разместить ядерное оружие в космосе можно, однако в этом нет никакой необходимости.

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#оружие
#ракеты
#космос
#земля
#безопасность
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В Дубне начали промывку памятников ко Дню Победы
02 апреля 2024, 20:30

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Коммунальщики Дубны приступили к промывке памятников. Работы проводятся в рамках месяца чистоты и благоустройства, сообщили в пресс-служба администрации городского округа.
«Начали с мемориального комплекса «Братские могилы». Эту территорию продолжим приводить в порядок и дальше. Ко Дню Победы здесь всё поправим. Сейчас стоит задача помыть все памятники Дубны. Затем та же техника будет задействована в работах на автобусных павильонах», – рассказал глава муниципалитета Максим Тихомиров.
По его словам, для этой работы переоборудовали универсальную машину ANT. Зимой жители Дубны могли видеть её на уборке дорог и тротуаров, а сейчас она оснащена мойкой высокого давления. В итоге получился небольшой мобильный комплекс.

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#максим тихомиров
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#памятники
#день победы
#подмосковье
#московская область
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ООН: Свыше 1,7 млн жителей Газы находятся на грани голода
02 апреля 2024, 20:25

Фото: iStock/Askolds

Порядка 75% жителей Газы сталкиваются с острой нехваткой воды и продовольствия и находятся на грани голода. Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).
Помимо нехватки продуктов и воды, люди имеют проблемы с обеспечением медикаментами, а также сложности в части обеспечения безопасности. ведь укрытий на случай обстрелов также не хватает на всех.

Боевые действия в районе Хан-Юниса вынудили тысячи людей передвигаться в город Рафах на юге сектора Газа, в котором уже проживает более половины населения анклава. Переселенцы живут там в палатках, временных убежищах или под открытым небом. Последствия боевых действий сильнее всего затронули женщин, стариков и детей.

В Газе по-прежнему нет электричества, люди сталкиваются с плохим обеспечением водой.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении, распространенном его канцелярией 2 апреля, признал факт удара по мирным людям в Газе.

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#сектор газа
#израиль
#хамас
#голод
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Юрист Постанюк предостерёг дачников от неправильного розжига костра
02 апреля 2024, 20:20

Фото: iStock/Karetyna Fedash

Юрист Владимир Постанюк заявил, что дачникам грозит ответственность за несоблюдение правил безопасности и неправильный розжиг костра на участке.
За нарушения может последовать административное наказание в виде штрафа в размере от 5 до 20 тыс. рублей.

«Место разведения открытого огня должно располагаться на расстоянии 15 м от построек. Если костер в металлической бочке – 7,5. Мангал же можно устанавливать в пяти метрах от построек», — добавил в беседе с «Москвой 24» Постанюк.

От 20 до 50 тыс. рублей грозит за разведение сорняков, более серьёзное наказание может последовать за выращивание запрещённых растений. Кроме того, юрист напомнил, что не стоит складировать мусор на своём участке, а также использовать свою территорию для разведения домашних животных на продажу.

До этого садоводам, находящимся в средней полосе России, рекомендовали сажать редис в этом году в середине апреля, если речь идёт об открытом грунте, и с конца марта – для теплиц. Как пишет Общественная Служба Новостей перед посевом необходимо подготовить необходимый материал, а именно просеять семена, замочить их в специальной марле на 12 часов, прогреть в воде, а затем высушить.

Ранее доцент кафедры химических технологий Пермского Национального Исследовательского Политехнического Университета (ПНИПУ) Андрей Старостин заявлял, что домашние удобрения из пищевых отходов могут представлять опасность для здоровья, если не соблюдать меры предосторожности.

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#удобрения
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#снт
#нарушения
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Перечислены эффективные меры защиты собак от клещей
Ветеринар Шеляков рекомендовал специальные капли и таблетки
02 апреля 2024, 19:54

Фото: iStock/Adam Bartosik

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков заявил, что специальные капли на холку и таблетки являются эффективными мерами для защиты собаки от клещей.
«Эффективным способом защиты собак от клещей является капли на холку. Но они действуют месяц, и их надо правильно капать: наносить несколько точек на грязную шерсть. Самым эффективным способом защиты являются таблетки от клещей. Практически нет случаев, когда собаки не защищались от клещей. Но с импортными препаратами могут быть проблемы», — пояснил в беседе с NEWS.ru Шеляков.

А вот неэффективными средствами, по словам врача, являются ошейники и распылители на всё тело.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев сообщал, что знакомить питомца с детьми нужно правильно, в ином случае даже самый спокойный пёс может проявить агрессию.

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#клещи
#безопасность
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Столтенберг предложил создать фонд для Украины на сто миллиардов долларов
Генсек НАТО предложил создать фонд взносов для Киева на 100 миллиардов долларов
02 апреля 2024, 19:38

Фото: iStock/VanderWolf-Images

По информации агентства Блумберг, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил создать фонд союзнических взносов на сумму 100 миллиардов долларов в течение пяти лет для финансирования Украины.
Это предложение будет включено в пакет документов, который лидеры альянса подпишут на июльском саммите в Вашингтоне.

В настоящее время союзники обсуждают эту инициативу и возможные способы расчета, включая вопрос о включении двусторонней помощи Украине в общую сумму.

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