Подмосковные экопункты собрали за год около 5 тыс. тонн тары и текстиля

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Экопункты Московской области с начала года собрали более 4,5 тыс. тонн текстиля и 300 тонн тары. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
«В Подмосковье работают уже более 2,9 тыс. пунктов приёма вторсырья. За 12 месяцев собрано более 300 тонн тары и 4,5 тыс. тонн текстиля. Это на 237% больше, чем в 2023-м», – отметили в ведомстве.С начала года в Подмосковье дополнительно установили 85 фандоматов для приёма пластиковых бутылок и алюминия, а также 835 ёмкостей для текстиля.
В ведомстве добавили, что в ближайшее время на региональном портале госуслуг будет запущен новый сервис для предпринимателей по размещению пунктов сбора вторсырья. Все локации будут нанесены на интерактивную карту. Заявку можно будет оформить в режиме онлайн.
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Лора Луганская